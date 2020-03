Tacos panna e fragole, la ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Che bontà i tacos alle fragole di Benedetta Rossi, la ricetta dolce che ha proposto per le ricette Fatto in casa per voi. Come sempre le ricette di Benedetta Rossi sono perfette, facili con tutti i suoi preziosi consigli. Simpatia e bravura, a lei non manca davvero niente e a noi non resta che preparare prima i tacos e poi il ripieno dolce. Benedetta Rossi suggerisce panna montata e fragole ma poi aggiunge la golosa alternativa, crema pasticcera e gocce di cioccolato, una vera delizia per tutti. Prepariamo il composto e poi formiamo i dischetti sulla carta forno seguendo i passaggi suggeriti da Benedetta, tutto in forno e poi montiamo la panna e aggiungiamo le fragole. Non perdete le altre ricette Fatto in casa per voi, le ricette che Benedetta Rossi ci regala attraverso le puntata della terza stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi.

LA RICETTA DEI TACO CON LE FRAGOLE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti tacos alle fragole: 2 uova, 80 g di zucchero, 1 bustina di vanillina, la scorza di mezzo limone, 60 g di farina, 35 g di amido di mais, 45 g di olio di semi di girasole e 1 cucchiaino di lievito

Per la farcitura: 200 ml di panna zuccherata, fragole e zucchero a velo

Preparazione: separiamo i tuorli dagli albumi, montiamo a neve ferma gli albumi, gli albumi devono essere a temperatura ambiente. Montiamo anche i tuorli a cui aggiungiamo due cucchiai di acqua bollente, sempre mentre montiamo.

Nella ciotola con i tuorli uniamo la vanillina, la buccia grattugiata di mezzo limone e lo zucchero, lavoriamo il tutto sempre con la frusta elettrica, se non l’abbiamo va bene anche la frusta a mano. Setacciamo insieme farina, amido e lievito e versiamo nella ciotola, mescoliamo e diventa tutto sodo, aggiungiamo l’olio di semi. Mescoliamo e uniamo un po’ alla volta gli albumi montati, mescoliamo bene ma con delicatezza dal l’alto verso il basso. Abbiamo una consistenza morbida e un po’ spumosa.

Foderiamo la teglia con la carta forno e con un bicchiere e la matita disegniamo i cerchi per fare i tacos tutti uguali, giriamo poi la carta forno. Con l’impasto riempiamo i cerchietti che intravediamo attraverso la carta. Mettiamo in forno a 190 gradi ventolato per 6 – 7 minuti, se statico stesso tempo ma a 200 gradi.

Tagliamo la carta forno a strisce e abbiamo i tacos su tre strisce che avvolgiamo in tre canovacci. Montiamo la panna e mettiamo nella sacca. Farciamo i tacos con due pezzi di fragole, panna montata e ancora fragole. Completiamo con lo zucchero a velo.