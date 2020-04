Fatto in casa per voi: la ricetta del budino al cioccolato e peperoncino di Benedetta Rossi

Tra le nuove ricette Fatto in casa per voi la ricetta del budino al cioccolato e peperoncino, la ricetta che Benedetta Rossi ha suggerito con le nuove puntate di Food Network. Un budino al cioccolato piccante che ovviamente sarà solo per i grandi. Il budino al peperoncino possiamo decidere noi quanto farlo piccante ma dipende anche dai peperoncini che utilizziamo. Pochi ingredienti e poco tempo di preparazione e poi facciamo raffreddare, avremo un delizioso dessert al cucchiaio per stupire tutti. Possiamo decorare il budino al cioccolato e peperoncino con i peperoncini piccoli piccanti o lasciarlo semplice, così sarà davvero una sorpresa per tutti, ma facciamo attenzione perché potrebbe non essere gradita da tutti. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi.

LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEL BUDINO AL CIOCCOLATO PICCANTE

Ingredienti budino al cioccolato e peperoncino: 500 ml di latte, 140 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 30 g di cacao amaro, peperoncino in polvere e peperoncino per la decorazione

Preparazione: scaldiamo il latte nel pentolino. In un altro pentolino versiamo lo zucchero, l’amido (se non l’abbiamo sostituiamo con la fecola di patate), uniamo anche il cacao amaro e mescoliamo. Quando il latte è caldo lo versiamo a filo sulle polveri mescolando con la frusta a mano ma facciamo attenzione al fondo, usiamo anche un cucchiaio per prendere tutte le polveri. Mettiamo sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando e con la fiamma al minimo. Quando si addensa possiamo aggiungere il peperoncino in polvere. Benedetta Rossi ne mette un bel po’, le piace il piccante. Suggerisce anche di aggiungere un pochino di scorza di arancia grattugiata.

Versiamo nei bicchieri e facciamo raffreddare, mettiamo anche in frigo per almeno 30 minuti e poi gustiamo il budino al cioccolato piccante. Decoriamo con i peperoncini piccoli e interi.