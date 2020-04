La ricetta veloce di Benedetta Rossi della crostata ricotta e gocce di cioccolato

La ricetta della crostata di ricotta e gocce di cioccolato di Benedetta Rossi, una torta perfetta, facile e veloce da fare ma anche se è una delle ultime ricette suggerita da Benedetta è la sua prima crostata di un bel po’ di anni fa, ben dieci anni da ed è la sua prima ricetta postata. E’ la crostata che preparava sempre la mamma di una sua amica quando andava a pranzo da lei. Ricotta e gocce di cioccolato come ripieno, una pasta frolla fatta senza il burro ma con l’olio di semi di girasole, quindi è una frolla che non deve necessariamente andare in frigo per essere lavorata. Non possiamo perdere tra le ricette di fatto in casa per voi su Food Network questa ricetta per la crostata di ricotta con gocce di cioccolato di Benedetta Rossi.

RICETTA CROSTATA DI RICOTTA E GOCCE DI CIOCCOLATO – RICETTE BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 2 uova, 350 g di farina, 100 g di zucchero, 90 g di olio di semi di girasole, 1 cucchiaino di lievito per dolci

Per la farcia: 250 g di ricotta vaccina, 2 cucchiai di zucchero, buccia di mezzo limone, gocce di cioccolato, zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla frolla e rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo lo zucchero, l’olio di semi di girasole, il lievito per dolci, impastiamo e uniamo la farina un po’ alla volta. Quando il composto è sodo lo lavoriamo sul piano.

Passiamo alla farcia e nella ciotola versiamo la ricotta, la lavoriamo con lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, lavoriamo bene e aggiungiamo le gocce di cioccolato.

Dividiamo la frolla in due parti uguali e con metà foderiamo lo stampo imburrato e infarinato. Togliamo la frolla in eccesso e versiamo il ripieno di ricotta, livelliamo. Stendiamo l’altra parte di frolla, copriamo la crostata e la chiudiamo sigillando i bordi. Bucherelliamo con una forchetta.

Mettiamo in forno a 170 gradi in forno ventilato per 30 – 35 minuti; in forno statico per lo stesso tempo ma a 180 gradi. Facciamo intiepidire e poi spolveriamo con lo zucchero a velo.