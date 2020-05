Benedetta Rossi fa il plumcake al cioccolato, ricette Fatto in casa per voi

Le ricette per la colazione diventano ancora più golose con la ricetta del plumcake al cioccolato di Benedetta Rossi, la ricetta da Fatto in casa per voi di oggi 9 maggio 2020. Un dolce facilissimo e perfetto per la colazione, perché no anche per la festa della mamma, quindi ragazzi iniziate a mescolare e accendete il forno per la vostra mamma. E’ una delle nuove ricette di Benedetta Rossi per fare dei dolci semplici e golosi in casa. Il consiglio goloso è di aggiungere le pere a pezzetti all’impasto, Altro consiglio che fa diventare il plum cake al cioccolato di Fatto in casa per voi adatto anche per il dessert è di servirlo a fette con il gelato alla vaniglia e la panna montata. Non vi è venuta voglia di preparare subito la colazione? Gocce di cioccolato o anche altro, passiamo subito agli ingredienti e alla facile preparazione.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEL PLUM CAKE AL CIOCCOLATO DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti plumcake al cioccolato Fatto in casa per voi: 3 uova, 200 g di zucchero, 150 ml di olio di semi di girasole, 120 ml di latte, 40 g di cacao amaro, 250 g di farina, 1 bustina di lievito, 125 g di gocce di cioccolato e zucchero a velo

Preparazione: rompiamo le uova e iniziamo a frullare, continuiamo a mescolare e aggiungiamo lo zucchero, l’olio di semi di girasole, latte, cacao amaro, mescoliamo sempre e aggiungiamo la farina un po’ alla volta, il lievito e otteniamo un composto omogeneo. Solo alla fine completiamo con le gocce di cioccolato.

Imburriamo e infariniamo uno stampo da plumcake e versiamo tutto il composto, livelliamo. Mettiamo in forno a 170 gradi in forno ventilato o a 180 gradi in forno statico per 40 – 45 minuti. Facciamo la prova stecchino. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare e poi completiamo con lo zucchero a velo. Una variante che suggerisce Benedetta Rossi è di aggiungere pere a pezzetti nell’impasto.