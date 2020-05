Biscotti inzupposi di Benedetta Rossi, la ricetta di oggi Fatto in casa per voi

Biscotti inzupposi di Benedetta Rossi, la ricetta dei biscotti friabili per la colazione, perfetti da inzuppare nel latte e caffè ma non solo. Tra le nuove ricette Fatto in casa per voi la ricetta dei biscotti di oggi 9 maggio 2020. Abbiamo voglia di dolci buoni, di colazioni perfette per tutta la famiglia e i biscotti inzupposi di Benedetta Rossi sono davvero facili da fare e deliziosi. Li conserviamo in una scatola di latta, magari anche in un grosso barattolo di vetro, saranno sempre freschi come appena preparati. La ricetta dei biscotti e del plumcake al cioccolato di Benedetta Rossi ci fanno davvero venire la voglia oggi di preparare tanti dolci semplici per tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette di Fatto in casa per voi, questa volta solo dolci, i dolci per la colazione di Benedetta Rossi.

LA RICETTA DEI BISCOTTI INZUPPOSI DI FATTO IN CASA PER VOI – RICETTE BENEDETTA ROSSI

Ingredienti per i biscotti inzupposi di Benedetta Rossi: 3 uova, 200 g di zucchero, scorza di mezzo limone, 150 g di olio di semi di girasole, 80 g di latte, 9 g di ammoniaca per dolci, 600 g di farina – altro zucchero semolato

Preparazione biscotti Fatto in casa per voi: nella ciotola rompiamo le uova e uniamo lo zucchero, la scorza grattugiata del limone, olio, latte e ammoniaca per dolci biscotti. Iniziamo a lavorare il composto e aggiungiamo un po’ alla volta la farina. Lavoriamo il tutto e appena possiamo versiamo l’impasto sul piano da lavoro, lavoriamo con le mani e otteniamo un composto liscio e sodo. Diamo forma ai biscotti che passiamo uno alla volta nello zucchero semolato. Disponiamo con attenzione i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 15 – 20 minuti mentre se il forno è ventilato a 180 gradi per lo stesso tempo.