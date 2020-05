Benedetta Rossi prepara un bouquet di cupacakes, ricette Fatto in casa per voi

Tra le tante ricette Fatto in casa in per voi la ricetta di Benedetta Rossi del bouquet di cupcakes. Benedetta Rossi l’ha preparato per Camilla, una bimba appena nata, è un bouquet di dolci, la definisce un’americanata ed è davvero così ma il risultato è davvero molto carino. Cupcakes bianchi alternati a cupcakes rosa ma ovviamente possiamo decidere noi i colori che preferiamo. Come sempre le ricette di Benedetta Rossi sono perfette, anche le spiegazioni semplici e tutto suggerito nel dettaglio. Con queste dosi faremo 12 muffin, se vogliamo un bouquet più grandi raddoppiamo le dosi. Ecco dalle nuove ricette Fatto in casa per voi la ricetta del bouquet di cupcakes per festeggiare una nascita.

BOUQUET DI CUPCAKES DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 2 uova, 120 g di zucchero, 60 g di olio di semi di girasole, scorza e succo di 1 limone, 150 g di farina, 40 g di amido di mais, mezza bustina di lievito per dolci

Per il frosting: 125 g di panna da montare, 125 g di formaggio spalmabile, 2 cucchiai di zucchero a velo e colorante alimentare

Preparazione per 12 muffin: rompiamo le uova in una ciotola, uniamo lo zucchero, grattugiamo il limone, facciamo le base die fiorellini, che sono i muffin, poi una volta decorati diventano cupcakes. Aggiungiamo anche il succo di 1 limone, più o meno 50 ml. Frulliamo con le fruste, magari elettriche, aggiungiamo anche l’olio, frulliamo, uniamo l’amido di mais, la farina, frulliamo e alla fine uniamo il lievito. Lavoriamo ancora e l’impasto è pronto, versiamo in 12 pirottini. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 20 minuti, a 180 gradi statico per 20 minuti. Facciamo raffreddare.

Per la crema: versiamo la panna nella ciotola, montiamo e poi aggiungiamo il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo e mescoliamo ancora con le fruste elettriche. Versiamo metà della crema nel sac à poche, nell’altra metà aggiungiamo il colorante alimentare, magari rosa. Decoriamo i muffin e avremo i cupcakes.

Per comporre il bouquet usiamo una palla di polistirolo incastrata su un vaso. Infilziamo i cupcakes con gli stecchini di legno che poi infilziamo nella palla. Completiamo con un bel nastro.