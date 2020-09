Rotolo dolce, la nuova ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Benedetta Rossi è tornata con nuove ricette e la ricetta del rotolo dolce di Fatto in casa per voi è da non perdere. Nuove puntate per Benedetta Rossi dal 5 settembre ma Benedetta Rossi ci regala anche il rotolo dolce ripieno di marmellata. La food blogger è golosissima e consiglia anche l Nutella come ripieno del rotolo dolce che le ha suggerito Chiara. E’ una ricetta che Benedetta Rossi sottolinea si trova già sul web, l’ha provata ed è davvero perfetta, il risultato è un goloso e soffice rotolo, perfetto per mille occasioni. Tra le ricette Fatto in casa per voi i rotoli non mancano mai. Non perdete questa ricetta dolce ovviamente facile e veloce.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEL ROTOLO DOLCE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 4 uova, 80 g di zucchero, 1 fialetta di aroma di limone oppure scorza di limone grattugiato, 40 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di olio di latte, 60 g di farina, 2 cucchiai lievito per dolci e marmellata di fragole o Nutella

Preparazione: iniziamo dalla pasta biscotto e separiamo gli albumi dai tuorli e versiamo i tuorli nella ciotola, gli albumi in un’altra ciotola. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero ai tuorli e il resto lo teniamo da parte per gli albumi. Le uova devono essere a temperatura ambiente. Montiamo a neve gli albumi e aggiungiamo lo zucchero, montiamo ancora benissimo.

Adesso frulliamo i tuorli con il cucchiaio di zucchero, uniamo il latte, lavoriamo sempre con le fruste elettriche, l’olio, lavoriamo ancora, uniamo la farina un po’ alla volta. Uniamo l’aroma di limone oppure grattugiamo la buccia di limone, alla fine mezza bustina di lievito per dolci. Lavoriamo ancora e uniamo gli albumi montati, poco alla volta, mescoliamo dal basso verso l’altro con delicatezza.

Benedetta utilizza uno stampo da 12 porzioni, quelli rettangolari usa e getta. Ne usa due uno dentro l’altro. Foderiamo con la carta forno ma prima sporchiamo un po’ la base dello stampo con un po’ di impasto così la carta starà ferma. Versiamo il composto e mettiamo in forno 18 minuti a 160 gradi ventilato, stesso tempo ma a 170 gradi se forno statico.

Sformiamo il dolce e farciamo con la marmellata di fragole ma anche con la Nutella se preferiamo. Arrotoliamo con l’aiuto della carta forno e abbiamo il nostro rotolo.

