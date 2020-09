Benedetta Rossi, la ricetta della torta pangrattato e cioccolato: Fatto in casa per voi

Le nuove ricette di Benedetta Rossi del 12 settembre 2020 ed è la ricetta della torta pangrattato e gocce di cioccolato che attira del tutto la nostra attenzione. E’ una torta di fatto in casa per voi molto semplice da realizzare, una vera bontà. Terza edizione per le ricette Fatto in casa per voi e Benedetta Rossi propone la torta con il pane grattugiato e le gocce di cioccolato ma tra gli ingredienti ci sono anche la panna fresca e gli amaretti. Scopriamo insieme le nuove ricette di Benedetta Rossi, le nuove ricette della food blogger, iniziamo con la torta cioccolato e pangrattato.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA TORTA PANGRATTATO E GOCCE DI CIOCCOLATO DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 200 g di zucchero, 4 uova, 250 ml di panna fresca, 100 g di gocce di cioccolato, 200 g di pane grattugiato, 200 g di amaretti e 1 bustina di lievito

Preparazione: iniziamo sbriciolando gli amaretti. In una ciotola rompiamo le uova che frulliamo magari con il frullatore elettrico, uniamo lo zucchero, montiamo ancora. Aggiungiamo adesso la panna fresca ma va bene anche la panna a lunga conservazione a cui aggiungiamo un pochino di latte fresco, pochissimo. Lavoriamo ancora nello stesso modo e uniamo gli amaretti sbriciolati.

Aggiungiamo nella ciotola anche il pane grattugiato, mescoliamo e uniamo il lievito in polvere per i dolci. Solo alla fine aggiungiamo le gocce di cioccolato o del cioccolato a pezzettini piccoli. Mescoliamo bene. Se vogliamo possiamo rendere la torta di Benedetta Rossi ancora più buona con della frutta secca tritata in modo grossolano. Magari è una versione perfetta in inverno.

Versiamo il tutto nello stampo da 24 cm di diametro ma volendo possiamo fare anche delle monoporzioni. Non dimentichiamo di imburrare infarinare lo stampo o di foderare con la carta forno che blocchiamo con un po’ di burro. Mettiamo in forno ventilato a 170 gradi per 45 – 50 minuti oppure 180 gradi in forno statico sempre per 45 – 50 minuti. Facciamo raffreddare, completiamo con lo zucchero a velo.