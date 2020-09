I cookies al cioccolato di Benedetta Rossi, la ricetta golosa

Dalle nuove ricette di Benedetta Rossi la ricetta dei cookies al cioccolato, ovviamente uno dei dolci di Fatto in casa per voi. Oggi Benedetta Rossi ci ha deliziato con un’altra ricetta dolce, semplice, golosa, perfetta, i suoi biscotti al cioccolato. Cacao e cioccolato fondente, o meglio gocce di cioccolato, e i cookies di Benedetta Rossi saranno ancora più buoni di quelli confezionati. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Fatto in casa per voi, questa volta dal menù di ispirazione western. Il consiglio furbo della dolcissima e bravissima foodbloger è di conservare in un barattolo di vetro i golosi biscotti al cioccolato, saranno perfetti anche per una settimana.

LA RICETTA DEI COOKIES AL CIOCCOLATO DI BENEDETTA ROSSI – FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti per i cookies al cioccolato di Benedetta Rossi: 100 g di zucchero. semolato, 100 g di zucchero di canna, 100 g di burro a temperatura ambiente, 1 uovo, 1 cucchiaio di miele, 170 g di farina 00, 1 cucchiaino di bicarbonato, 30 g di cacao amaro, 230 g di cioccolato fondente, gocce , 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione biscotti al cioccolato Fatto in casa per voi: versiamo nella ciotola il burro a temperatura ambiente, aggiungiamo lo zucchero di canna e lo zucchero semolato, mescoliamo bene il tutto; meglio se usiamo uno sbattitore. Aggiungiamo adesso l’estratto di vaniglia, l’uovo e il miele, mescoliamo ancora e solo dopo aggiungiamo il cacao e il bicarbonato, adesso possiamo lavorare il composto aggiungendo anche la farina.

Solo alla fine uniamo le gocce di cioccolato e una presa di sale. Otteniamo il nostro impasto per i cookie. Formiamo i biscotti, lo facciamo prendendo delle palline di impasto, le lavoriamo tra le mani e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 160 gradi per 20 minuti. Avremo i nostri golosi biscotti.