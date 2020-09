Frappè alla frutta di Benedetta Rossi, la ricetta Fatto in casa per voi

Un goloso frappè di frutta, il frappè di fragole di Benedetta Rossi, una vera delizia dalle nuove ricette Fatto in casa per voi. menù messicano di ispirazione western per le ricette del 19 settembre 2020 di Benedetta Rossi e il frappè di gelato, latte e fragole arriva tra una ricetta e l’altra. Cookies al cioccolato, cipolle fritte con salsa di yogurt, tortillas farcite e mentre cuociono i biscotti in forno la bravissima food blogger ci delizia con la ricetta del frappè da fare con le fragole. Ovviamente possiamo farlo con qualunque tipo di frutta, con le fragole è il più classico. Pochissimi minuti di preparazione e poi possiamo versare il frappè nel bicchiere alto e gustarlo subito. L’estate purtroppo è finita ma proseguono le nuove ricette di Benedetta Rossi. Non perdete la ricetta del frullato alla frutta, il frappè velocissimo di Benedetta Rossi.

LA RICETTA DEL FRAPPE’ CON LE FRAGOLE DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti per il frappè alla fragola: 250 g di fragole a pezzetti, 3 o 4 cubetti di ghiaccio, 180 ml di latte freddo, zucchero e 2 cucchiai di gelato alla vaniglia

Preparazione per il frappè di Benedetta Rossi: laviamo le fragole con delicatezza e le tagliamo a pezzetti. Nel frullatore mettiamo tutti gli ingredienti, quindi le fragole, il ghiaccio, lo zucchero, il gelato alla vaniglia, il latte freddo. Benedetta Rossi non dice quanto zucchero semolato dobbiamo aggiungere, quindi dipende da quando lo vogliamo dolce.

Se vogliamo un frappè un po’ più denso possiamo mettere anche meno latte. Frulliamo il tutto e in meno di un minuto è pronto. Versiamo il frappè di fragole nel bicchiere alto e gustiamo subito.

E’ la merenda perfetta adesso che fa ancora caldo ma c’è anche chi adora il frappé d’inverno. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi.