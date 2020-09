La ricetta della torta tiramisù di Diego Bongiovanni (Video)

Ancora una ricetta Instagram ed è Diego Bongiovanni a regalarci la ricetta della torta tiramisù, la torta che piacerà a grandi e bambini. Non è un semplice tiramisù ma una vera delizia, un dolce con base di pan di Spagna, crema al mascarpone, savoiardi e ovviamente la panna. Come commentato da Diego Bongiovanni è questa la trasformazione del dolce più amato al mondo che diventa anche una torta di compleanno, una torta perfetta in tante occasioni, anche le più speciali: “Non è il classico tiramisù ma una torta fatta da strati di pan di Spagna al caffè con crema di mascarpone. L’unione tra la tradizione del tiramisù e quella della torta per creare un dolce unico ottimo per tutte le feste”.

RICETTE INSTAGRAM DIEGO BONGIOVANNI – COME SI FA LA TORTA TIRAMISU’

Ingredienti per il pan di Spagna al caffè: 5 uova, 160 gr di zucchero, 140 gr di farina, 20 gr di caffè in polvere

Ingredienti per la crema di mascarpone: 500 gr di mascarpone, 5 uova, 5 cucchiai di zucchero

Ingredienti per la torta: 2 caffettiere di caffè, 20 gr di zucchero, 150 gr di savoiardi

Per preparare la torta tiramisù di Diego Bongiovanni seguiamo il video in basso che lo chef chiede di condividere per raggiungere tante persone. Dalla lavorazione dell’impasto per il pan di Spagna alla crema al mascarpone. Ci sono tutti i consigli, da montare bene le uova, gli albumi, le polveri da mescolare con delicatezza, poi quando versiamo tutto nella teglia non dobbiamo sbatterla. In questo modo seguendo passo passo tutta la ricetta della torta tiramisù di Diego Bongiovanni avremo un dolce perfetto, un pan di Spagna pazzesco.

Altro suggerimento di Bongiovanni è preparare più pan di Spagna che possiamo congelare e utilizzare poi per altri dolci. Quasi un’ora di ricetta tra spiegazioni, passaggi e consigli. LO chef spiega anche come evitare il problema uova: le mettiamo a bagno nell’acqua con un goccio di amuchina e poi asciughiamo bene e possiamo riporle. Ma non è tutto, ascoltate Diego cosa suggerisce e soprattutto seguite la ricetta per fare la torta tiramisù.