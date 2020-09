Con Benedetta Rossi facciamo i biscotti alla panna, la ricetta Fatto in casa per voi

La ricetta di Benedetta Rossi dei biscotti alla panna è la nuova ricetta Fatto in casa per voi di oggi 26 settembre 2020, è la ricetta dei biscotti da inzuppo che in genere compriamo al supermercato. Questa volta le nuove ricette di Benedetta Rossi sono tutte dolci, sono tutte come sempre facili. Dopo la ricetta per fare le tortine fetta al latte adesso impariamo a fare i biscotti alla panna. Come sempre seguiamo i consigli che la bravissima food blogger suggerisce su Real Time e sui social. Ecco la ricetta dei biscotti con la panna di Benedetta Rossi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEI BISCOTTI ALLA PANNA

Ingredienti: 200 ml di panna da cucina, 150 g di zucchero, 40 g di olio di semi di girasole, 1 bustina di vanillina, 1 uovo, 50 g di fecola di patate, 420 g di farina, 9 g di ammoniaca per dolci

Preparazione: in una ciotola versiamo la panna, lo zucchero semolato, l’uovo intero, la vanillina, l’ammoniaca per dolci, l’olio di semi di girasole, la fecola di patate (se non l’abbiamo va bene anche l’amido di mais). Iniziamo a mescolare, Benedetta lo fa con le mani. Aggiungiamo un po’ alla volta la farina continuando a mescolare. L’impasto sarà più consistente e lo finiamo di lavorare sul piano.

Dividiamo l’impasto in due parti, infariniamo un po’ il piano e stendiamo con il mattarello. Più o meno otteniamo 30 biscotti alla panna.

Utilizziamo un coppapasta di 6 cm di diametro per dare forma ai biscotti e per fare il centro il retro della punta della sacca da pasticceria (va bene anche il manico di un mestolo). Quindi ritagliamo tutti i dischetti e poi facciamo il foro al centro. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato 15 – 20 minuti. Forno statico a 180 gradi per lo stesso tempo. Facciamo raffreddare e conserviamo magari in un barattolo di vetro.