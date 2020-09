Le ricette di Benedetta Rossi, il tronchetto vaniglia e cioccolato da Fatto in casa per voi

Altre ricette Benedetta Rossi e oggi le ricette Fatto in casa per voi del 26 settembre 2020 sono tutte dolci. La ricetta del tronchetto di vaniglia e cioccolato è la terza del menù Non solo al supermercato proposto nella nuova puntata di Real Time. Tanti come sempre i consigli di Benedetta Rossi e dopo avere preparato i biscotti alla panna e le tortine fette al latte è il momento di preparare il tronchetto gelato vaniglia e cioccolato. E’ come sempre facile preparare i dolci con le ricette Fatto in casa per voi. Ecco come si fa il tronchetto vaniglia e cioccolato visto oggi.

LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEL TRONCHETTO DI VANIGLIA E CIOCCOLATO – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI OGGI 26 SETTEMBRE 2020

Ingredienti: 500 ml di panna fresca, 300 g di latte condensato, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, cacao in polvere, 150 g di cioccolato fondente, granella di nocciole

Preparazione: sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente a pezzi.

Per fare il tronchetto utilizziamo uno stampo da plumcake foderato con la pellicola per alimenti. Per fare le strisce di cioccolato grandi quanto lo stampo adagiamo lo stampo sulla carta forno e con una matita tracciamo il perimetro. tagliamo le strisce. Capovolgiamo la carta così il segno della matita non va a contatto con il cioccolato. Il cioccolato è sciolto e con la spatola spalmiamo nella striscia disegnata. Mettiamo nel congelatore tutte e tre le strisce.

Passiamo al gelato senza gelatiera: montiamo la panna fresca e fredda e aggiungiamo il latte condensato, l’estratto vaniglia, mescoliamo sempre montando con le fruste elettriche. Il gelato è pronto.

Nello stampo foderato con la pellicola versiamo un primo strato di gelato, livelliamo bene e aggiungiamo la granella di nocciole o di pistacchi. Disponiamo la striscia di cioccolato fredda e poi altro strato di gelato, altra granella di nocciole e altra striscia di cioccolato appena presa dal congelatore. E adesso altro gelato. Mettiamo nel congelatore per almeno 6 ore.

Sformiamo con l’aiuto della pellicola, completiamo con il cacao amaro, ciuffetti di panna e granella di nocciole.