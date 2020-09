Ricette Fatto in casa per voi, le tortine al latte di Benedetta Rossi

Arrivano le nuove ricette di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi e oggi 26 settembre 2020 la ricetta delle tortine al latte è uno dei tre dolci suggeriti dalla bravissima food blogger. Benedetta Rossi come tantissimi fa la spesa settimanale al supermercato, in genere non compra dolci già pronti ma ha visto che nei carrelli degli altri ci sono tante merendine e dolcetti. Ed ecco i consigli di Benedetta Rossi attraverso le ricette Fatto in casa per voi, ed ecco la ricetta per fare le tortine con la crema di latte. Le conosciamo tutti, sono le tortine rettangolare deliziose che troviamo al supermercato nel banco frigo. Non verranno perfette ma saranno favolose. Ecco la ricetta di oggi 26 settembre 2020 di Benedetta Rossi.

LA RICETTA DELLE TORTINE AL LATTE DA FATTO IN CASA PER VOI – NUOVE RICETTE BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 4 uova, 150 g di zucchero,120 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, mezza bustina di lievito per dolci

Per la crema al latte: 250 ml di panna fresca, 100 g di latte condensato e 1 cucchiaio di miele

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna al cioccolato e in una ciotola rompiamo le uova, frulliamo, uniamo lo zucchero e frulliamo ancora, uniamo il cacao amaro. Possiamo anche evitare il cacao e in questo caso sostituiamo i 30 g d cacao con 30 g di farina. Adesso aggiungiamo la farina e lavoriamo ancora sempre con le fruste elettriche o anche con la frusta a mano. Solo alla fine uniamo il lievito, mescoliamo con la spatola.

Usiamo una teglia del forno oppure una placca 32×32 come fa Benedetta. Foderiamo con la carta forno e versiamo il composto, livelliamo. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 15 minuti, 180 gradi forno statico per lo stesso tempo.

Montiamo la panna fredda e poi uniamo il latte condensato, mescoliamo e uniamo il miele senza esagerare altrimenti diventa troppo dolce. Se vogliamo possiamo aggiungere le gocce di cioccolato al ripieno. Mettiamo il ripieno in frigo.

Facciamo raffreddare il pan di Spagna, sformiamo ed eliminiamo la carta forno. Tagliamo perfettamente in due il pan di Spagna. Versiamo su una parte del pan di Spagna il ripieno, livelliamo ma facciamo attenzione a non fare fuoriuscire la crema. Copriamo con l’altra parte del pan di Spagna al cacao. Facciamo riposare in frigo 2 ore prima di tagliare le tortine. Tagliamo prima a metà per la lunghezza la torta, poi metà nell’altro senso e poi ancora in tre parti. Abbiamo così le tortine.