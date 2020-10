Gelati anni ’80 di Benedetta Rossi: uova al tegamino per le ricette Fatto in casa per voi

Con le ricette Fatto in casa per voi oggi 10 ottobre 2020 Benedetta Rossi e suo marito Marco hanno proposto la ricetta del gelato uova al tegamino, la ricetta di un dolce facilissimo e velocissimo. Sono i gelati degli anni ’80 ma non tutti li conoscono e dopo avere preparato in pochi minuti gli spaghetti di gelato ecco la ricetta delle uova al tegamino dolci, il gelato che sembra un uovo al tegamino. In realtà si usano solo tre ingredienti: il gelato fior di latte per avere l’effetto dell’albume cotto, le pesche sciroppate che diventano i tuorli cotti e infine un tocco delizioso con il cioccolato fondente grattugiato che prende il posto del pepe. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di Benedetta Rossi e Marco. Sono davvero carini insieme in cucina, ma Marco senza la food blogger accanto non è così bravo in cucina. Non a caso hanno raccontato del piatto di pasta che lui le preparò, pasta con banane e cacao, davvero pessimi, voleva stupirla e in un certo senso ci riuscì.

RICETTE BENEDETTA ROSSI DI OGGI 10 OTOTBRE 2020 – LA RICETTA DEL GELATO UOVA AL TEGAMINO DI MARCO

Ingredienti: gelato fior di latte, cioccolato fondente, pesche sciroppate, panna montata

Preparazione: nella ciotola scelta, meglio se un tegamino che si utilizza in genere per fare gli gnocchi al tegamino in singole porzioni, versiamo il gelato al fior di latte, livelliamo e schiacciamo bene, deve sembrare l’albume d’uovo cotto. Al centro adagiamo la metà della pesca sciroppata, sarà il tuorlo d’uovo. Completiamo con il cioccolato fondente che grattugiamo, così avremo l’effetto del pepe. Se vogliamo possiamo completare con ciuffi di panna montata ma da aggiungere solo dopo perché la panna è solo per rendere tutto più goloso.

Davvero goloso anche il menù di oggi di Fatto in casa per voi, quattro ricette da non perdere.