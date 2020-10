Paste di mandorla siciliane di Benedetta Rossi, ricette Fatto in casa per voi

La ricetta delle paste di mandorla siciliane di Benedetta Rossi è una delle ricette dolce di oggi 17 ottobre 2020 per le nuove ricette Fatto in casa per voi. Tre le ricette dolci proposte oggi da Benedetta Rossi nella nuova puntata di Fatto in casa per voi. La ricetta del bonet piemontese, la ricetta della pastiera napoletana e infine la ricetta delle paste di mandorla. Sono i dolcetti siciliano fatti solo con farina di mandorle, albume e zucchero a velo quindi un dolce che possono mangiare davvero tutti, anche chi ha problemi con il glutine e il lattosio. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, le ricette dolci di Benedetta Rossi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI OGGI 17 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DELLE PASTE DI MANDORLA SICILIANA

Ingredienti: 250 g di farina di mandorle, 2 uova, 190 g di zucchero a velo, mezza fialetta di aroma mandorle – per decorare: ciliegie candite, mandorle intere, zucchero a velo e zucchero semolato

Preparazione: ci servono solo gli albumi che sbattiamo un po’ con la forchetta, devono fare solo un po’ di schiuma ma non montare. Uniamo l’aroma mandorle, lo zucchero a velo, mescoliamo sempre con la forchetta, facciamo sciogliere lo zucchero. Aggiungiamo adesso la farina di mandorle. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un po’ di succo d’arancia o qualche goccia di rum

Se non abbiamo la farina di mandorle la facciamo in casa: possiamo tritare le mandorle pelate ma frulliamo lentamente, non dobbiamo fare surriscaldare altrimenti esce l’olio delle mandorle.

Mettiamo in frigo per 3 o 4 ore così sarà più facile ottenere i dolcetti siciliani di mandorle. Togliamo dal frigo, prendiamo un po’ di impasto che adesso è soso, arrotoliamo tra le mani, passiamo nello zucchero semolato e completiamo con la ciliegina a metà. Oppure possiamo passare la pallina nello zucchero a velo e decorare con la mandorla. Possiamo passare solo nello zucchero semolato senza decorazione. Altra idea, senza zucchero e solo con la ciliegina. Infine, zucchero semolato e mandorla. Tante le combinazioni che possiamo fare, queste che suggerisce Benedetta Rossi sono quelle classiche.

Mettiamo in forno 15 – 20 minuti a 160 gradi ventilato. 170 gradi se statico e sempre per 15 – 20 minuti.