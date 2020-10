La ricetta della caprese al limone di Benedetta Rossi: Fatto in casa per voi

La ricetta della caprese al limone è il dolce di Benedetta Rossi di oggi 24 ottobre 2020 per le nuove ricette Fatto in casa per voi. La torta caprese è senza glutine, si fa con la farina di mandorle ma Benedetta Rossi ha scelto il gusto limone invece della ricetta classica della caprese. Vuole stupire le sue amiche a cena e tutto è preparato senza glutine. Dalla ricetta della torta caprese al limone alla ricetta della ciambella salata con zucchine pancetta ma c’è anche la polenta e in più la marmellata di cipolle. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi, le ricette Fatto in casa per voi di oggi. Ecco la ricetta della torta caprese al limone Fatto in casa pe voi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA ­­DELLA CAPRESE AL LIMONE DI OGGI 24 OTTOBRE 2020

Ingredienti: 4 uova, 1 limone, 160 g zucchero, 150 g burro, 30 ml limoncello, 70 g fecola, 200 g farina di mandorle, 8 g lievito per dolci e zucchero a velo per decorare

Preparazione: separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve ferma gli albumi con le fruste elettriche.

Lavoriamo a parte i tuorli con lo zucchero, frulliamo con le fruste elettriche. Grattugiamo il limone e aggiungiamo ai tuorli, uniamo anche il limoncello, lavoriamo ancora con le fruste. Adesso uniamo il burro fuso, mescoliamo, uniamola fecola di patate e lavoriamo ancora quindi per ultimo il lievito per dolci. Amalgamiamo e solo adesso possiamo aggiungere gli albumi montati a neve, procediamo con delicatezza sempre dal basso verso l’alto. E’ il momento della farina di mandorle, mescoliamo con delicatezza. Se non abbiamo la farina di mandorle frulliamo 300 g di mandorle.

Usiamo una teglia di 24 cm ben unta e infarinate e con un disco di carta forno sul fondo. Mettiamo in forno a 160 gradi per 20 minuti, forno statico sempre 20 minuti ma 170 gradi. Facciamo raffreddare, sformiamo, completiamo con lo zucchero a velo e se vogliamo copriamo con lamelle di mandorle o come ha fatto Benedetta decoriamo con una fetta di limone.