Fatto in casa per voi, la ricetta cheesecake ai frutti di bosco di Benedetta Rossi

La ricetta della cheesecake ai frutti di bosco di Benedetta Rossi dalle ricette Fatto in casa per voi. E’ il dolce di oggi 31 ottobre 2020 della food blogger per il suo menù del bosco. E’ il dolce che come dice Benedetta Rossi non delude mai quindi non ci resta che provare la ricetta di Benedetta Rossi della cheesecake ai frutti di bosco, la ricetta della torta con base di biscotti e burro e la crema golosa fatta con panna, mascarpone e formaggio spalmabile. Limoncello o no lo decidiamo noi ma scopriamo nel dettaglio la ricetta dolce Fatto in casa per voi della cheesecake con i frutti di bosco.

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI 31 OTTOBRE 2020

Ingredienti: 200 g di biscotti secchi, 100 g di burro – 400 g frutti di bosco, 225 g zucchero, 18 g gelatina in fogli, 1 bicchierino di limoncello, 250 g mascarpone, 200 g formaggio spalmabile, 200 ml panna fresca

Preparazione: iniziamo dalla base e tritiamo i biscotti, perfetti i biscotti Digestive ma vanno bene tutti i biscotti secchi. Il consiglio furbo è di usare i biscotti al cacao. Uniamo il burro fuso e mescoliamo bene, versiamo il tutto nello stampo da 24 cm con cerniera e foderato con la carta forno. Otteniamo una base uniforme premendo con il dorso del cucchiaio. Mettiamo in frigo coperto per 10 – 15 minuti.

Cuociamo i frutti di bosco in pentola con due cucchiai di zucchero presi dal totale dello zucchero, facciamo cuocere 5 minuti mescolando ogni tanto.

Mettiamo la gelatina in fogli a bagno in acqua fredda.

In una ciotola montiamo la panna fredda con le fruste elettriche, uniamo il formaggio spalmabile, il mascarpone (va bene anche la ricotta che è più leggera), uniamo lo zucchero e montiamo ancora. Aggiungiamo qui metà dei frutti di bosco, teniamo il resto dei frutti di bosco da parte. Mescoliamo ancora un po’ con le fruste il composto con la panna.

Scoliamo la gelatina, mettiamo in un pentolino con il limoncello e facciamo sciogliere sul fuoco. Se non vogliamo usare alcol va bene anche un po’ di acqua nell’ammollo. Versiamo la gelatina sciolta nella crema con la panna e frulliamo ancora un pochino.

Versiamo la crema sulla base di biscotti, mettiamo in frigo per minimo 4 ore. Togliamo dal frigo e ci aiutiamo con un coltellino intorno al bordo dello stampo, togliamo l’anello e con una spatola sistemiamo la torta sul vassoio. Sopra versiamo la salsa ai frutti di bosco, la facciamo colare un po’.