Benedetta Rossi, la ricetta dei pancake con sciroppo d’acero: Fatto in casa per voi

Le nuove ricette di Benedetta Rossi e oggi 7 novembre 2020 c’è il menù per la colazione straniera. Le ricette Fatto in casa per voi iniziamo con la colazione americana, a New York una bella torre di pancake con lo sciroppo d’acero magari con un bel caffè lunghissimo americano. Benedetta Rossi aggiunge ai pancake una composta di mele fatta al momento. Dalle nuove ricette Fatto in casa per voi i pancake golosi di Benedetta Rossi che possiamo rendere ancora più golosi aggiungendo il cacao nell’impasto o anche dei dadini di mela. Serviamo con sciroppo d’acero riscaldato e la composta di mele che si prepara in un attimo.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEI PANCAKE CON SCIROPPO D’ACERO

Ingredienti: 2 uova, 1 cucchiaio di zucchero, 2cucchiaini di lievito, mezzo cucchiaino di sale, 3 cucchiai di olio di semi, 250 ml di latte, 230 g di farina e sciroppo d’acero

Per la composta di mele: 2 mele e cannella in polvere Fatto in casa per voi, la ricetta cheesecake ai frutti di bosco di Benedetta Rossi

Preparazione: rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo lo zucchero, il sale e iniziamo a frullare, uniamo anche il latte e l’olio di semi. Continuiamo a lavorare con le fruste elettriche possiamo farlo anche con la frusta a mano. Aggiungiamo la farina un po’ alla volta e alla fine il lievito. Per una versione al cioccolato basta aggiungere un po’ di cacao amaro in polvere.

Scaldiamo bene la padella antiaderente, aggiungiamo un pezzettino di burro, facciamo andare su tutto il fondo e asciughiamo con la carta. Versiamo un mestolo di impasto nella padella, due minuti di cottura da un lato e giriamo, facciamo cuocere dall’altro lato. Il primo pancake non sarà perfetto, è sempre così.

La pastella deve essere abbastanza densa quindi se necessario aggiungiamo un altro po’ di farina. Proseguiamo con tutti gli altri pancake.

Sbucciamo le mele e tagliamo a dadini piccoli, mettiamo in pentola con succo di limone e zucchero, mescoliamo e lasciamo cuocere qualche minuto. I pezzetti di mela li possiamo mettere anche nell’impasto dei pancake. Completiamo la composta con la cannella ed è pronta. Serviamo i pancake con lo sciroppo d’acero e la composta di mele.