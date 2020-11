Croissant furbi, la ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Per i croissant furbi di Benedetta Rossi la ricetta Fatto in casa per voi di oggi 7 novembre 2020, la ricetta della colazione francese. Dopo il pane al cioccolato di Fatto in casa per voi c’è un altro dolce da preparare sempre con la pasta sfoglia, sono i cornetti con la marmellata, i croissant furbi con la pasta sfoglia già pronta. I francesi li farciscono anche con il miele, quindi è davvero molto semplice prepararli al mattino per la colazione di tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di Benedetta Rossi, le ricette per le colazioni, non solo latte, caffè e biscotti.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEI CROISSANT CON LA PASTA SFOGLIA DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia tonda, tuorlo d’uovo, 20 g di burro fuso, marmellata

Preparazione: per fare i croissant furbi di Benedetta Rossi usiamo la pasta sfoglia tonda, quella già pronta che possiamo comprare nel banco frigo della salumeria o del supermercato. Stendiamo la pasta sul banco di lavoro, spalmiamo il burro fuso sulla prima sfoglia e adagiamo sopra l’altra sfoglia, facciamo ben aderire.

Con la rotellina o con il taglia pizza tagliamo a metà la pasta sfoglia tonda e proseguiamo tagliando ancora ottenendo i triangoli, 8 triangoli. Farciamo i triangoli con la confettura di albicocche o quella che preferiamo, la disponiamo nella parte larga del triangolo. Spennelliamo con il burro fuso i bordi dei triangoli. Facciamo una piccola incisione al centro sempre della parte più larga del triangolo. Arrotoliamo partendo dalla parte larga del triangolo. Otteniamo il croissant che rendiamo perfetto dandogli un po’ la curva del cornetto. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno cercando di fare andare la puntina di chiusura sotto così in cottura non si solleva.

Possiamo farcire anche con il miele. Spennelliamo con il tuorlo d’uovo un po’ sbattuto. Possiamo spennellare anche con il burro invece dell’uovo. Mettiamo in forno a 190 gradi ventilato per 18 minuti. Forno statico invece 200 gradi sempre per 18 minuti.