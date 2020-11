Pain au chocolat di Benedetta Rossi, ricette Fatto in casa per voi

Pane al cioccolato, pain au chocolat di Benedetta Rossi, le ricette fatto in casa per voi oggi 7 novembre 2020. Tre modi diversi di fare colazione e dopo avere mostrato la ricetta dei pancake con lo sciroppo d’acero e composta di mele, oi la colazione all’inglese, adesso è il momento della colazione francese, delle ricette del pan au chocolat e dei croissant furbi. Benedetta Rossi nella cucina di Fatto in casa per voi oggi ha utilizzato la pasta sfoglia, quella pronta che possiamo comprare nel banco frigo in salumeria e al supermercato. Se siamo bravissime in cucina possiamo fare in casa anche la pasta sfoglia ma se volgiamo preparare la colazione francese in modo veloce al mattino i consigli di Benedetta Rossi per Fatto in casa per voi sono perfetti. Ecco come si fa il pain au chocolat in poco tempo e con pochissimi ingredienti.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI DI BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEL PAIN AU CHOCCOLAT E CROISSANT

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare, 1 tuorlo d’uovo, 100 g di cioccolato fondente, 20 g di burro

Preparazione: iniziamo dal pane al cioccolato, utilizziamo 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare già pronti. Spennelliamo il primo rotolo con il burro fuso e adagiamo sopra l’altra sfoglia. Così in un attimo abbiamo le famose pieghe della sfoglia.

Con la rotella o il taglia pizza tagliamo la sfoglia in 16 rettangoli uguali, basta dividere a metà il rettangolo e proseguire dividendo ancora. Possiamo adesso farcire ogni rettangolo con un pezzetto di cioccolato, perfetto se è un bastoncino di cioccolato, arrotoliamo. Possiamo farcire anche con dei cioccolatini, gianduiotti o altro. Mettiamo in forno a 190 gradi ventilato per 18 minuti. Forno statico invece 200 gradi sempre per 18 minuti. Gustiamo subito il pane al cioccolato francese fatto in modo furbo con i consigli di Benedetta Rossi.