Bomboloni alla crema, la ricetta di Benedetta Rossi Fatto in casa per voi

Ecco la ricetta dei bomboloni alla crema di Benedetta Rossi, la ricetta dolce Fatto in casa per voi di oggi 14 novembre 2020. Una vera delizia i bomboloni con la crema di Benedetta Rossi. Impastiamo a lungo il composto in questo modo avremo i bomboloni soffici e buonissimi. Con questa ricetta Benedetta Rossi consiglia di leggere le indicazioni per il lievito di birra disidrato perché ogni lievito ha delle caratteristiche. Come sempre anche questa ricetta per fare i bomboloni ripieni di crema di Fatto in casa per voi è semplice, una vera delizia per tutta la famiglia. una doppia lievitazione per un risultato soffice e perfetto.

LA RICETTA DEI BOMBOLONI DI BENEDETTA ROSSI – RICETTA FATTO IN CASA PER VOI OGGI 14 NOVEMBRE 2020

Ingredienti: 200 ml di latte tiepida, 2 uova, 550 g di farina (meglio se metà farina 00 e metà manitoba, 7 g fi lievito di birra disidratato, 1 bustina di vanillina, 75 g di olio di semi, buccia di mezza arancia, 60 g di zucchero, olio per friggere e 500 g di crema pasticcera

Preparazione: versiamo nella ciotola le farine e il lievito, mescoliamo.

In un’altra ciotola versiamo il latte tiepido, lo zucchero e uniamo le uova, l’olio, la vanillina e la scorza grattugiata di mezza arancia. Iniziamo a mescolare con le mani e aggiungiamo la farina con il lievito un po’ alla volta. Quando l’impasto inizia a essere consistente versiamo sul banco infarinato e proseguiamo lavorando bene. Più lavoriamo l’impasto e più saranno buoni i bomboloni.

Mettiamo l’impasto nella ciotola pulita, una croce sopra, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare, deve raddoppiare il suo volume.

Rovesciamo l’impasto lievitato sul banco di lavoro leggermente infarinato, lavoriamo leggermente e lo stendiamo con il mattarello. Otteniamo uno spessore di 1 cm o poco più. Con un coppapasta di 8 cm di diametro ritagliamo i cerchi. Se non abbiamo il coppapasta utilizziamo un bicchiere. Utilizziamo anche il resto dell’impasto, faremo altri cerchi.

Disponiamo i cerchi su quadrati di carta forno, facciamo lievitare per 20 minuti

Possiamo cuocere al forno a 180 gradi per 20 minuti. Per farli fritti scaldiamo bene abbondante olio di semi e immergiamo i bomboloni con tutta la carta. La cottura sarà di circa 4 minuti, giriamo magari anche più di una volta i bomboloni. Scoliamo su carta da cucina e passiamo subito nello zucchero semolato.