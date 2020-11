Torta al cioccolato di Benedetta Rossi, le ricette dolci Fatto in casa per voi

La ricetta della torta al cioccolato di Benedetta Rossi è la torta del film Chocolat, la torta di Vianne, la protagonista. Dalle nuove ricette dolci di Benedetta Rossi di oggi 21 novembre 2020 la torta al cioccolato con glassa al cioccolato, una torta semplice per Fatto in casa per voi. Se per la glassa il cioccolato fondente è troppo amaro possiamo usare anche il cioccolato al latte. Possiamo completare la torta al cioccolato di Benedetta di Fatto in casa per voi con il cacao amaro in polvere. Al taglio questa torta sarà davvero molto golosa. Non perdete questa torta e le altre ricette dolci e non solo della bravissima food blogger. Ecco come si fa la torta di Chocolat di oggi.

FATTO IN CASA PER VOI OGGI 21 NOVEMBRE 2020 – LA RICETTA DELLA TORTA DI CHOCOLAT DI VIANNE

Ingredienti: 125 g di burro a temperatura ambiente, 150 g di zucchero, 2 uova, 250 ml di latte, 1 cucchiaio di liquore all’arancia, 200 g di cioccolato fondente, un po’ di buccia di arancia grattugiata, 220 g di farina, 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, 1 bustina di lievito per dolci

Per la glassa: 250 g di cioccolato fondente, 375 ml di panna fresca,

Preparazione: sciogliamo il cioccolato a bagnomaria. Montiamo il burro a temperatura ambiente, lo facciamo magari con le fruste elettriche, uniamo lo zucchero e montiamo ancora. Uniamo le uova, una alla volta. Adesso aggiungiamo il cioccolato fuso, mescoliamo magari sempre con le fruste e grattugiamo nel composto un po’ di buccia d’arancia, uniamo il liquore all’arancia e mescoliamo. Aggiungiamo setacciandoli farina, cacao e amaro insieme ma alternandoli con il latte, quindi versiamo un po’ delle tre polveri e un po’ di latte fino a terminare gli ingredienti.

Usiamo una teglia di 26 cm, la imburriamo e foderiamo con la carta forno, versiamo dentro tutto il composto e livelliamo. Mettiamo in forno a 180 gradi ventilato per 40 – 45 minuti.

Intanto prepariamo la glassa: versiamo la panna calda nella ciotola direttamente sul cioccolato fondente, mescoliamo e facciamo raffreddare in frigo per 30 minuti.