Fulvio Marino propone pane mele e cannella, ricetta dolce di Natale E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del pane dolce con mele e cannella di Fulvio Marino per le ricette di Natale di E’ sempre mezzogiorno, una vera delizia da provare subito. Sarà il pane dolce del nostro Natale con la casa che profumerà di cannella. Non a tutti piace la cannella, possiamo anche evitarla nell’impasto ma sarebbe un peccato perché profuma la casa e piace ai bambini. Il ricordo personale del Natale di Fulvio Marino è legato a sua nonna, alla sua torta di mele. Un dolce che rivisitato diventa un pane speciale per le feste di Natale. Ecco come si fa l’impasto per il pane mele e cannella di Fulvio Marino, la ricetta dolce di oggi 30 novembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTA DEL PANE MELE E CANNELLA – IL DOLCE DI NATALE DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 700 g di farina di grano tenero tipo 0, 300 g di farina integrale di grano tenero, 500 g di succo di mela, 180 g di purea di mela (va bene anche la marmellata di mele), 200 g di lievito madre, (oppure 10 g di lievito di birra), 20 g di sale, 4 g di cannella in polvere

Preparazione: impastiamo le farine con il succo di mela e poi aggiungiamo il lievito madre. In questa ricetta possiamo usare il lievito madre prima di rinfrescarlo, così è più acido. Se non abbiamo il lievito madre usiamo 10 g di lievito di birra, aggiungiamo poi il sale e la cannella in polvere, completiamo l’impasto. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente nella ciotola unta con olio.

Ricordiamo che il sale va sempre aggiunto alla fine.

Dividiamo l’impasto lievitato a metà sul banco infarinato. Abbiamo dei rettangoli da 500 grammi che disponiamo sulla teglia con un canovaccio infarinato. Facciamo in modo di contenere le pagnotte, non dobbiamo farle allargare. Facciamo lievitare altre 2 ore quindi con uno spessore tra una pagnotta e l’altra per contenere.

Mettiamo adesso le pagnotte sulla teglia foderata con la carta forno. Tagliamo con forbici la superficie ottenendo tre tagli e disponiamo sopra le fette di mela tonde. Mettiamo in forno a 240 gradi per 40 minuti.