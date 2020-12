Calcioni ricotta e cioccolato, la dolce ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Calcioni ricotta e cioccolato è la ricetta dolce di Benedetta Rossi di oggi 5 dicembre 2020 per le ricette Fatto in casa per voi. E’ una delle ricette dolci che Benedetta Rossi aggiunge al suo menù speciale, alle ricette dei ricordi. I calcioni dolci ripieni di ricotta al cioccolato sono i dolci della sua merenda da bambina. Il papà un giorno sì e uno no andava a comprare il pane e tornava sempre con i calcioni per la merenda. E’ per il papà che oggi Benedetta Rossi ha preparato i calcioni dolci. Non perdiamo questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, ed ecco come si fanno i ravioli dolci al forno.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEI CALCIONI RICOTTA E CIOCCOLATO

Ingredienti: 400 g di farina, 6 uova (5 tuorli e 1 intero), 160 g di zucchero, 1 bustina di vanillina, 125 g di strutto

Per il ripieno: 250 g di ricotta, la scorza di 1 limone, 3 cucchiai di cacao amaro in polvere, 100 g di zucchero e 1 tuorlo

Preparazione: sul piano di lavoro versiamo la farina e apriamo a fontana, al centro uniamo 5 tuorli e 1 uovo intero, lo zucchero, la vanillina e lo strutto a temperatura ambiente. Iniziamo a impastare con le mani. Se non vogliamo utilizzare lo strutto sostituiamo con il burro o con la margarina. Facciamo riposare l’impasto avvolto nella pellicola per 10 minuti.

Nella ciotola mettiamo la ricotta asciutta, lo zucchero, il cacao amaro in polvere, la scorza del limone grattugiata, mescoliamo bene il tutto.

Prendiamo la frolla dal frigo e stendiamo sulla carta forno infarinata, ci aiutiamo con il matterello e otteniamo uno spessore di mezzo centimetro. Con il coppapasta o un bicchiere ritagliamo i cerchi. Farciamo con un bel po’ di ripieno e richiudiamo a mezzaluna. Sigilliamo bene i bordi. Se si forma qualche crepa è normale.

Disponiamo i dolci ravioli sulla teglia foderata con la carta forno. Spennelliamo i calcioni con il tuorlo d’uovo sbattuto.

Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 20/25 minuti.