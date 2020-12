Crepes dolci e salate Fatto in casa per voi, la ricetta di Benedetta Rossi

L’ultima ricetta di Benedetta Rossi oggi 5 dicembre 2020 per Fatto in casa per voi è crepes serali, la ricetta per fare le crepes sia dolci che salate. Una serata con gli amici, quando potremo, e magari prepariamo le crepes in anticipo e ognuno la condisce come preferisce. Il menù di oggi di Fatto in casa per voi è del ricordo e Benedetta Rossi è in cucina con suo marito Marco per preparare le crepes con salsiccia, funghi e stracchino ma soprattutto le crepes con la Nitella, panna montata e granella di nocciole. Una vera delizia le crepes di oggi di Fatto in casa per voi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLE CREPES DI BENEDETTA ROSSI E MARCO

Ingredienti: 4 uova, 500 ml di latte, 250 g di farina, 40 g di burro

Per le crepes salate: 200 g di stracchino, 2 salsicce, 100 g di funghi, prezzemolo

Per le crepes dolci: crema di nocciole, panna montata e granella di nocciole

Preparazione: in una ciotola rompiamo le uova, sbattiamo con la forchetta, uniamo il burro fuso ma non caldo. Mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta la farina, lavoriamo sempre con la forchetta. Aggiungiamo il latte un po’ alla volta e mescoliamo. Abbiamo la base per le crepes che andrà bene sia per quelle dolci che salate. Abbiamo un composto senza grumi.

Se non abbiamo la padella da crepes possiamo usare una padella larga antiaderente. Facciamo scaldare la padella, ungiamo con il burro e versiamo la pastella, facciamo la prima crepe che cuociamo su entrambi i lati. Si dice che la prima crepe non è la migliore. Procediamo con tutto il composto e tutte le crepes. Benedetta Rossi usa due mestoli di pastella per ogni crepes ma sono crepes grandi.

In padella sgraniamo la salsiccia e facciamo rosolare con un po’ di olio, uniamo i funghi a fette, saliamo, aggiungiamo il prezzemolo trotato, facciamo cuocere a fiamma alta. Farciamo le crepes salate iniziando con lo stracchino e poi salsiccia e funghi. Chiudiamo arrotolando e serviamo nel piatto.

Farciamo le crepes dolci con Nutella, panna montata e granella di nocciole, chiudiamo e serviamo nel piatto.