Crostata ricoperta pere e cioccolato, il dolce di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Ed ecco la ricetta della crostata pere e cioccolato di Benedetta Rossi, la ricetta della crostata ricoperta pere e cioccolato. Non la solita crostata proprio perché ci sono due strati di pasta frolla, sopra e sotto ed è la ricetta Fatto in casa per voi del 12 dicembre 2020. E’ la torta del menù con crosta, tutto in crosta, dal polpettone in crosta alle uova in crosta e per finire in dolcezza la crostata coperta. L’interno è una vera meraviglia ma in realtà una semplice crema al cioccolato e poi le pere spadellate. Ecco la ricetta dolce di Benedetta Rossi, la ricetta della crostata pere e cioccolato Fatto in casa per voi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA CROSTATA PERE E CIOCCOLATO DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti – per la pasta frolla: 500 g di farina, 3 uova, 150 g di zucchero, 130 ml olio di semi di girasole, mezza bustina di lievito

Per la crema: 3 cucchiai di cacao amaro, 500 ml di latte, buccia di limone, 30 g amido di mais, 100 g zucchero e 2 uova

Per la composta di pere: 2 pere, 3 cucchiai di zucchero, rum – per decorare zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla composta di pere, le laviamo e le sbucciamo, tagliamo a dadini piccoli e mettiamo in padella con zucchero e un po’ di succo di limone oppure con il rum. Facciamo andare per pochi minuti, si devono asciugare.

Passiamo alla crema e nel pentolino scaldiamo il latte con un po’ di scorza di limone, ma non grattugiata. Nella ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo l’amido di mais e lo zucchero, mescoliamo e uniamo il latte senza la scorza di limone. Mettiamo tutto sul foco e mescoliamo sempre fino a ottenere la crema, Togliamo dal fuoco e uniamo il cacao amaro, mescoliamo e facciamo raffreddare la crema.

Per la frolla iniziamo da uova e zucchero, olio di semi e lievito, solo dopo nella ciotola uniamo un po’ alla volta la farina, impastiamo con le mani e otteniamo un panetto che sia perfetto da stendere.

Stendiamo con il matterello la frolla, dobbiamo fare due dischi, uno più grande per uno stampo di 26/28 cm di diametro. Imburriamo e infariniamo lo stampo, foderiamo con la frolla, possiamo anche usare la carta forno. Versiamo la crema, livelliamo e aggiungiamo le pere asciutte. Copriamo con l’altra frolla, sigilliamo e bucherelliamo. Mettiamo in forno a 170 gradi per 40 minuti ventilato, se statico a 180 per 40 minuti. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo.