Ricette Benedetta Rossi: facciamo la chiffon cake al pistacchio

La ricetta della chiffon cake di Benedetta Rossi, la chiffon cake al pistacchio e per le ricette Fatto in casa per voi i consigli per ottenere un risultato perfetto. Ovviamente dobbiamo avere lo stampo per chiffon cake, quello alto, non servirà imburrarlo, il tutto è molto semplice ma seguiamo nel dettaglio la ricetta Fatto in casa per voi. L’impasto con olio e farina di pistacchio, una vera delizia questa ricetta di Benedetta Rossi. E’ il dolce che possiamo preparare per ogni momento della giornata e se decoriamo la chiffon cake con la crema al pistacchio e la granella al pistacchio tutto sarà davvero perfetto.

FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA CHIFFON CAKE AL PISTACCHIO DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 100 g di pistacchio, 300 g farina 00, 300 g di zucchero, 1 bustina di lievito per dolci, 200 ml di acqua, 125 ml olio di semi, 6 uova, 8 g cremor tartaro

Per decorare: 200 g crema di pistacchio, granella di pistacchio

Preparazione: nella ciotola versiamo ka farina di pistacchio, la farina 00, lo zucchero e il lievito per dolci, mescoliamo con la frusta. Uniamo l’acqua e continuiamo a mescolare. Solo quando le polveri hanno assorbito tutta l’acqua aggiungiamo l’olio, mescoliamo ancora.

Separiamo i tuorli dagli albumi. Versiamo i tuorli nel composto e amalgamiamo bene.

Montiamo a neve gli albumi con lo sbattitore, uniamo anche il cremor tartaro e finiamo di montare. Aggiungiamo al composto con il pistacchio, un po’ alla volta mescolando dal basso verso l’alto.

Ovviamente versiamo nello stampo per chiffon cake, quello alto. Non dobbiamo imburrare e infarinare.

Mettiamo in forno a 150 gradi ventilato per 1 ora oppure statico a 160 gradi per 1 ora. Togliamo dal forno e mettiamo lo stampo a testa in giù fino a farla raffreddare. Stacchiamo bene il bordo con un coltello e sfiliamo la torta, passiamo con il coltello anche sotto per staccare la parte bassa dello stampo.