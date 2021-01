Torta versata cioccolato e cocco, la ricetta dolce Fatto in casa per voi

Una vera bontà la ricetta di Benedetta Rossi della torta versata cioccolato e cocco, si chiama così perché ne versiamo metà nella teglia e poi l’altra metà si versa sul ripieno, così spiega la brava e dolce food blogger. E’ una delle ricette dolci Fatto in casa per voi che non possiamo perdere, è una ricetta per fare una torta in poco tempo. Una torta cocco e cioccolato che fa parte del menù comfort food di oggi 16 gennaio 2021 di Benedetta Rossi. Il consiglio per una torta con un gusto diverso è di farcire con la crema pasticcera. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, le ricette dolci di Benedetta Rossi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA TORTA CIOCCOLATO E COCCO

Ingredienti – Per la crema al cocco: 50 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 1 bustina di vanillina, 250 ml latte, 30 g di farina di cocco

Per la torta: 4 uova, 180 g di zucchero, 100 ml di olio di semi, 100 ml di atte, 170 g di farina, 30 g di cacao, 1 bustina di lievito

Preparazione: rompiamo le uova e versiamo nella ciotola grande, sbattiamo con le fruste e quando è spumoso aggiungiamo l’olio, lavoriamo ancora e uniamo il latte, mescoliamo bene lavorando sempre con le fruste e aggiungiamo il cacao amaro in polvere, facciamo attenzione mentre usiamo adesso le fruste. Aggiungiamo la farina e l’impasto è pronto.

Usiamo lo stampo con cerniera di 24 cm imburrato e infarinato. Sul fondo disponiamo un cerchio di carta forno. Versiamo metà dell’impasto mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 20 minuti.

Passiamo alla crema al cocco e nel pentolino scaldiamo il latte. In un altro pentolino versiamo lo zucchero, l’amido di mais, la bustina di vanillina e mescoliamo, poi versiamo a filo il latte e portiamo di nuovo sul fuoco. Mescoliamo con la frusta fino a quando non si addensa. Versiamo l cocco, la farina di cocco.

Togliamo la torta dal forno e versiamo la crema, la allarghiamo ma lasciamo 1 cm di bordo libero. Versiamo il resto dell’impasto al cacao e partiamo proprio dal bordo. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 25 minuti.