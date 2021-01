Fatto in casa per voi, la ricetta dei biscottini di frolla montata

La ricetta di Benedetta Rossi dei biscottini di frolla montata, i dolci biscotti Fatto in casa per voi. Dolci deliziosi da preparare davvero in poco tempo ma questa ricetta dei biscotti di frolla di Benedetta Rossi è davvero deliziosa perché la frolla è montata. Benedetta Rossi non impasta la frolla nel modo classico ma monta il composto e passaggio dopo passaggio mostra tutto nel dettaglio. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi. Ecco la ricetta dei biscottini di frolla montata da regalare o da gustare in qualsiasi momento della giornata.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEI BISCOTTI DI FROLLA MONTATA

Ingredienti: 300 g di burro, 150 g di zucchero a velo, 450 g di farina, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 2 uova, un pizzico di sale, 1 fialetta di essenza di mandorla – ciliegie candite e cioccolato fondente

Preparazione: usiamo il burro a temperatura ambiente, lo tagliamo a pezzetti e lo lavoriamo con le fruste elettriche, uniamo un po’ alla volta lo zucchero a velo, lavoriamo ancora e aggiungiamo le uova. Continuiamo a usare le fruste e aggiungiamo il sale, il lievito, l’essenza di mandorla. Lavoriamo e aggiungiamo la farina setacciata, la aggiungiamo un po’ alla volta. Mescoliamo con la spatola e versiamo il tutto nella sacca con la bocchetta rigata.

Foderiamo la teglia con la carta forno e creiamo i biscotti, possiamo fare i biscotti tondi formando una spirale, possiamo fare delle semplici strisce, dei bastoncini, possiamo fare i classici biscotti a ferro di cavallo o a esse.

Completiamo i biscotti con le ciliegie, quelli al cioccolato li decoriamo dopo. Mettiamo in forno a 170° C per 20 minuti. Facciamo raffreddare, passiamo i biscotti che preferiamo nel cioccolato fuso, possiamo anche aggiungere granella di frutta secca. Possiamo conservare nella classica scatola di latta o nel barattolo di vetro.