Sacher torte, la ricetta di Benedetta Rossi della torta al cioccolato con confettura di albicocche

La ricetta della sacher torte di Benedetta Rossi dalle ricette Fatto in casa per voi di oggi 30 gennaio 2021, il dolce da provare, la ricetta da copiare. E’ la torta al cioccolato con il ripieno di confettura di albicocche, una vera delizia per tutti. La sacher torte non è per niente difficile da preparare, basta seguire con attenzioni i passaggi della ricetta di Benedetta Rossi. “Se andate a Vienna nell’hotel dove è stata inventata capirete che la sacher non è solo una torta” commenta la dolce food blogger mentre prepara la torta sacher nella sua cucina. E’ la torta al cioccolato viennese che possiamo preparare anche per un compleanno o per festeggiare altro. Ecco la ricetta dolce di Benedetta Rossi per fare la sacher torte.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA SACHER TORTE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 75 g di cioccolato fondente, 65 g di farina, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 3 uova, 90 g di zucchero, 65 g di burro ammorbidito, 20 g di zucchero a velo – 150 g confettura di albicocche

Per la copertura: 185 g cioccolato fondente, 125 ml panna fresca

Preparazione: nella ciotola versiamo il burro ammorbidito a temperatura ambiente e lo zucchero a velo, montiamo con le fruste elettriche. Aggiungiamo poi un pizzico di sale e l’estratto di vaniglia, montiamo ancora.

Separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo bene gli albumi a neve e qui aggiungiamo poi lo zucchero semolato, lavoriamo ancora.

Diamo una leggera sbattuta ai tuorli e aggiungiamo al composto con il burro, mescoliamo sempre con le fruste elettriche. Uniamo il cioccolato fondente fuso, lavoriamo ancora e poi aggiungiamo gli albumi, mescoliamo con delicatezza con la spatola per non smontare.

Adesso possiamo aggiungere la farina, la aggiungiamo un po’ alla volta setacciandola.

Imburriamo e infariniamo lo stampo del diametro di 22 cm, adagiamo sul fondo un disco di carta forno. Versiamo l’impasto nello stampo, livelliamo e mettiamo in forno a 160° C ventilato per 30 – 35 minuti. Se vogliamo una torta più alta usiamo lo stampo da 18 cm.

Facciamo intiepidire e sformiamo, tagliamo a metà. Farciamo con la confettura e chiudiamo. Spalmiamo un po’ di confettura anche sopra e sui lati. Scaldiamo la panna nel pentolino, quando è bollente versiamo il cioccolato fondente tristato, mescoliamo e facciamo sciogliere bene.