Frittelle al limone di Benedetta Rossi, ricette di Carnevale

Le ricette di Carnevale sono tra le più golose e la ricetta delle frittelle al limone di Benedetta Rossi è da provare subito. Puntata del 6 febbraio 2021 per le ricette Fatto in casa per voi e le ricette della food blogger sono una vera delizia ma come sempre facili e veloci. Frittelle al limone, girelle all’arancia e cream tart mascherina, sono le ricette di Carnevale di Benedetta Rossi, le frittelle non possono mancare, c’è chi le chiama castagnole e chi in altro modo, chi prepara un impasto semplice, chi aggiunge la ricotta. Benedetta Rossi sceglie il gusto limone per la sua prima ricetta dolce per Carnevale. E’ il dolce che piace a grandi e a bambini. Che Carnevale sarebbe senza i dolci fritti? Però non solo ricette per fritti, con le ricette Fatto in casa per voi possiamo realizzare anche altro. Non perdete questa e le altre ricette dolci.

RICETTE DI CARNEVALE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 4 uova, 80 g di zucchero, 50 ml di latte, 50 ml di olio, scorza di limone, 280 g di farina, 1 bustina di lievito per dolci, a fialetta di aroma di limone, olio per friggere e zucchero a velo per decorare

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova intere, uniamo lo zucchero, l’aroma limone, la scorza di limone grattugiata e iniziamo a mescolare con la forchetta. Uniamo l’olio di semi di girasole, il latte. Se siamo intolleranti sostituiamo il latte con il succo d’arancia. Uniamo il lievito per dolci e la farina ma un po’ alla volta continuando a mescolare con la forchetta.

Versiamo abbondante olio per friggere in padella, scaldiamo bene. Con l’aiuto di due cucchiai formiamo le frittelle, delle palline di impasto che lasciamo cadere nell’olio bollente. Facciamo dorare girandolo le frittelle. Scoliamo con la schiumarola su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Lasciamo qualche secondo e poi disponiamo le frittelle nel vassoio, completiamo con lo zucchero a velo.