Ricette di Carnevale, cream tart mascherina di Benedetta Rossi

La ricetta di Carnevale di Benedetta Rossi, la cream tart mascherina, la torta mascherina che oggi 6 febbraio 2021 la dolce food blogger ha preparato per le sue ricette Fatto in casa per voi. Non è una semplice torta a cui diamo la forma di una mascherina. La cream tart è il dolce che da un po’ di tempo fa impazzire tutti, perché bellissimo da vedere, perché si può decorare come vogliamo, perché buonissima senza grandi passaggi. Tra le ricette dolci di Carnevale di Benedetta Rossi ecco come si prepara questa mascherina di carnevale farcita con panna e mascarpone. Per decorare gli zuccherini colorati. Ecco come si fa la torta mascherina, la cream tart mascherina dalle ricette Fatto in casa per voi. Non perdete la ricetta delle frittelle al limone e la ricetta delle girelle all’arancia.

RICETTE BENEDETTA ROSSI PER CARNEVALE – LA CREAM TART MASCHERINA

Ingredienti: 2 uova, 90 ml olio di semi, 100 g zucchero, 380 g farina, 250 g mascarpone, 250 ml panna fresca, 120 g zucchero a velo, zuccherini colorati

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova, uniamo lo zucchero, l’olio, la farina, mescoliamo con le mani e poi rovesciamo l’impasto sul piano di lavoro e lavoriamo ancora. Ci aiutiamo con due fogli di carta forno e così stendiamo l’impasto con il mattarello, uno spessore di circa mezzo cm. Se possiamo mettiamo in frigo 30 minuti.

Disegniamo due mascherine sul cartoncino, ritagliamo e con un coltello ritagliamo le due mascherine di pasta.

Disponiamo le mascherine sulla teglia foderata con la carta forno. Con l’impasto avanzato facciamo le stelline. Mettiamo tutto in forno ventilato a 170° C per circa 15 minuti. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare.

Intanto, nella ciotola mescoliamo la panna montata con le fruste e poi uniamo il mascarpone, montiamo e poi aggiungiamo lo zucchero a velo, mescoliamo e dobbiamo ottenere una crema soda. Versiamo nel sacchetto con bocchetta liscia.

Disponiamo sulla prima mascherina i ciuffi di crema e adagiamo sopra l’altra mascherina. Aggiungiamo sopra altri ciuffi di crema e poi le stelline cotte e gli zuccherini.