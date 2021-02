Torta dolce di patate e cioccolato, la ricetta Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi

La ricetta della torta dolce di patate e cacao di Benedetta Rossi, la ricetta dolce Fatto in casa per voi di oggi 13 febbraio 2021. Incredibile ma vero, la food blogger che oggi ha proposto il menù con le patate ha preparato una torta solo con le patate, senza un briciolo di farina e anche senza burro. Quindi, patate lesse, zucchero, uova e cacao, non occorre altro se non l’aroma che preferiamo e la torta patate e cacao amaro è perfetta. Una torta con le patate soffice, facile da fare, golosa. Le ricette Benedetta Rossi ancora una volta ci deliziano e a noi non resta che preparare la torta dolce di patate al cacao. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi del menù di patate.

RICETTE DOLCI BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLA TORTA PATATE E CACAO

Ingredienti: 300 g di patate bollite, 90 g di zucchero, 2 uova, 30 g di cacao amaro in polvere, 1 scorza di limone, zucchero a velo

Preparazione: lessiamo le patate, scoliamo e tagliamo a pezzi, facciamo raffreddare, schiacciamo con la forchetta direttamente nella ciotola. Se vogliamo possiamo usare anche lo schiacciapatate.

Separiamo i tuorli dagli albumi e montiamo a neve gli albumi.

Ai tuorli invece uniamo lo zucchero, la scorza di limone grattugiata (oppure la scorza di limone grattugiata), frulliamo con le fruste elettriche. Adesso aggiungiamo le patate schiacciate e mescoliamo, volendo possiamo usare ancora le fruste elettriche. Uniamo il cacao amaro in polvere, lavoriamo ancora il composto e adesso usiamo la spatola per aggiungere gli albumi montati a neve, evitiamo che si smontino.

Usiamo uno stampo a cerniera del diametro di 18 cm, oliamo e sul fondo foderiamo con un disco di carta forno. Versiamo tutto il composto nello stampo piccolo. Mettiamo in forno a 170° C ventilato per 40 minuti. Facciamo raffreddare, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo.