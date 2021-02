Fatto in casa per voi: babà nello stampo da ciambella, la ricetta della torta babà

Babà nello stampo da ciambella, la ricetta della torta babà da Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi. Le ricette del menù alcolico di Benedetta Rossi del 20 febbraio 2021 finiscono come sempre con un dolce ed è il goloso babà con cui la food blogger delizia tutti. Una ricetta dolce di Benedetta Rossi che piacerà a tutti. Dopo la cottura in forno facciamo raffreddare il babà e bagniamo con lo sciroppo al rum, avremo un babà bello gonfio, buonissimo. Benedetta Rossi suggerisce magari di sostituire il rum con il limoncello. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, la ricetta del babà di Benedetta Rossi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA TORTA BABA’

Ingredienti: 350 g di farina manitoba, 9 g di lievito di birra disidratato, 50 g di zucchero, 4 uova, 100 g di burro, 4 cucchiai di acqua

Per lo sciroppo: 300 ml di rum, 300 g di zucchero, 600 ml di acqua

Per decorare panna montata e ciliegie candite

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito disidratato, mescoliamo. Leggiamo le indicazioni sulla bustina del lievito perché ognuno va usato in un modo.

In un’altra ciotola rompiamo le uova intere e aggiungiamo i 4 cucchiai di acqua bella calda e montiamo con le fruste elettriche. Benedetta dice che è un trucco che serve per montare meglio le uova, che funziona e quindi lo usa anche per le uova. Aggiungiamo poi lo zucchero e montiamo ancora. Aggiungiamo la farina manitoba un po’ alla volta. Dopo avere aggiunto metà della farina aggiungiamo il burro a temperatura ambiente, lavoriamo ancora l’impasto e aggiungiamo sempre un po’ alla volta la farina. A un certo punto dobbiamo posare le fruste e lavorare di gomito. Possiamo anche fare il tutto con la planetaria.

Facciamo riposare 30 minuti e poi lavoriamo ancora con la forchetta.

Utilizziamo lo stampo per ciambella che imburriamo e infariniamo, uno stampo di 26 cm di diametro. Disponiamo l’impasto all’interno, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume, in un luogo caldo quindi per circa 2 ore.

Mettiamo in forno a 180° V ventilato per circa 30 minuti. Se forno statico sempre 30 minuti ma a 190° C.

Nel pentolino versiamo lo zucchero, metà dell’acqua e facciamo sciogliere sul fuoco, mescoliamo ogni tanto. Versiamo nella ciotola, uniamo il resto dell’acqua e il rum, mescoliamo. Se non piace il rum possiamo usare il limoncello.

Togliamo il babà dal forno, facciamo raffreddare. Con lo stecco lungo facciamo tanti buchi sul babà. Versiamo lo sciroppo a cucchiate facendolo scendere piano piano, ci vuole tanta pazienza, possiamo anche bagnarlo in più tempi. Completiamo con ciuffi di panna montata e ciliegine candite.