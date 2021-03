Pasticcini fatti in casa, la ricetta furba di Benedetta Rossi

La ricetta per fare i pasticcini in casa, la ricetta di Benedetta Rossi con i consigli furbi di Fatto in casa per voi. Il dolce di domenica non può mancare e questa volta Benedetta Rossi li prepara lei i pasticcini della domenica. Prepara i cannoli, i bignè, le palline di cocco ma in realtà ha già un bel po’ di cose già pronte. Davvero una ricetta furba di Benedetta Rossi per preparare un bel po’ di dolcetti con la crema pasticcera, con la ricotta e altro ancora. I bignè li possiamo comprare o fare in casa in anticipo. La crema pasticcera di certo la prepariamo noi con la nostra ricetta preferita. Non perdete questa ricetta dolce di oggi di Benedetta Rossi, la ricetta furba.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEI PASTICCINI DELLA DOMENICA

Ingredienti: crema pasticcera – zucchero semolato e pasta sfoglia rettangolare – 8 bignè e zucchero a velo – 250 g di ricotta, 125 g di zucchero, 150 g di farina di cocco, 1 cucchiaio di cacao amaro e farina di cocco per decorare

Preparazione per i cannoli: un foglio di carta alluminio piegato a metà e poi piegato più volte fino ad ottenere un foglio di carta ben più spesso, arrotoliamo e abbiamo i cannoli su cui adagiamo la pasta sfoglia. Ci servono 12 cannoli di carta.

Con la rotella tagliamo 12 strisce larghe 2 cm. Bagniamo con un po’ di acqua tutta la sfoglia ritagliata. Arrotoliamo ogni striscia intorno al cannolo di carta alluminio. Passiamo nello zucchero semolato e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C ventilato per circa 15 minuti.

Per le palline al cocco mescoliamo nella ciotola la ricotta con lo zucchero, mescoliamo e uniamo la farina di cocco, mescoliamo e dividiamo l’impasto in due parti. In una parte uniamo il cacao amaro, mescoliamo. Mettiamo in frigo coperti, l’impasto si deve rassodare. Facciamo le palline bianche e nere, passiamo nella farina di cocco e disponiamo nei pirottini. Mettiamo in frigo fino al momento di servire.