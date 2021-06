Poke cake, la ricetta di oggi di Benedetta Rossi

Nuove golose ricette di Benedetta Rossi con la ricetta della poke cake da Fatto in casa per voi. Un dolce delizioso che non possiamo perdere ed è con la puntata del 19 giugno 2021 che Benedetta Rossi continua a regalarci ottime ricette dolci. La ricetta della poke cake è la ricetta della torta fatta in casa. Per una pausa pomeridiana, una merenda divertente ecco che arrivano le tre ricette Fatto in casa per voi, quindi tramezzini wurstel e patatine, tramezzini gelato e poke cake. Iniziamo dalla torta americana che si caratterizza per i buchi in cui facciamo scivolare la crema. Se vogliamo una versione diversa sostituiamo lo yogurt di cocco con lo yogurt bianco e la farina di coccolo con le nocciole in polvere. Ecco la ricetta deliziosa.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – RICETTA POKE CAKE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 3 uova, 180 g di zucchero, 125 g yogurt al cocco, 150 ml di latte, 125 ml olio di semi di girasole, 50 g farina di cocco, 300 g farina, 1 bustina di lievito per dolci

300 g di cioccolato fondente, 200 ml di panna

panna montata, cioccolato fondente

Preparazione: iniziamo dalla base e nella ciotola lavoriamo le uova con lo zucchero, adesso uniamo lo yogurt al cocco e lavoriamo ancora con le fruste, adesso uniamo il latte e l’olio di semi mentre lavoriamo il tutto. Uniamo la farina ma un po’ alla volta, otteniamo un composto liscio e solo adesso aggiungiamo la farina di cocco e il lievito per dolci. Versiamo il composto nello stampo a cerniera da 24 cm di diametro foderato con la carta forno. Mettiamo in forno ventilato a 170° C per 40 minuti o a 180° C statico per 40 minuti.

Bucherelliamo la torta calda con il manico del mestolo di legno. Facciamo tanti buchi ma non vicinissimi tra loro. Facciamo raffreddare.

Perla crema facciamo bollire la panna e aggiungiamo il cioccolato fondente tritato, mescoliamo. Coliamo la crema sulla torta per farla entrare tutta nei buchi. Ovviamente copriamo anche sopra con la crema, mettiamo in frigo 1 ora.

Completiamo con ciuffi di panna montata, cioccolato a scaglie e farina di cocco.