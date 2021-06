Tramezzini gelato, ricette Fatto in casa per voi

La ricetta dei tramezzini gelato è il dolce proposto oggi 19 giugno 2021 da Benedetta Rossi per le ricette Fatto in casa per voi. Una vera delizia, un gelato furbo tra due strati di pan di Spagna. Tramezzini gelato che Benedetta Rossi completa con la frutta fresca per una merenda davvero speciale, per un’idea golosa perfetta in tante occasioni, anche per una festa. Ottime tutte le ricette Fatto in casa per voi di oggi, tutto per una merenda davvero speciale, dalla torta con i buchi ai fagottini con wurstel e patatine. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI DI BENEDETTA ROSSI – TRAMEZZINI GELATO

Ingredienti – Per il pan di Spagna: 4 uova, 120 g di zucchero, 150 g di farina 0, mezza bustina di lievito per dolci, scorza di limone

Per il gelato: 300 ml di panna, 200 g di latte condensato, vaniglia – mirtilli, kiwi e fragole

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e nella ciotola montiamo le uova con la scorza di limone grattugiata, usiamo magari le fruste elettriche. Uniamo lo zucchero e continuiamo a montare, poi aggiungiamo la farina un po’ alla volta. Completiamo aggiungendo il lievito.

Versiamo il tutto nella teglia da forno foderata con la carta forno, livelliamo e mettiamo in forno a 180° C statico per 30 minuti circa.

Passiamo al gelato e montiamo subito la panna fredda, aggiungiamo il latte condensato e la vaniglia, estratto o semi, mescoliamo e otteniamo la crema.

Tagliamo il pan di Spagna raffreddato e farciamo con il gelato, chiudiamo di nuovo con l’altra metà, come si fa con una torta classica. Premiamo un po’ e mettiamo nel congelatore ben coperto per 3 ore minimo. Togliamo dal congelatore e lasciamo 20 minuti a temperatura ambiente.

Tagliamo il rettangolo in 6 parti. Ciascun quadrato lo tagliamo a metà ottenendo un triangolo, come fossero tramezzini. Completiamo con frutta fresca.