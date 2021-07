Muffin al pistacchio, ricette dolci di Benedetta Rossi

La ricetta dei muffin al pistacchio di Benedetta Rossi è una vera delizia per tutti. Con questa ricetta dolce di Fatto in casa per voi possiamo non solo fare i golosi muffin al pistacchio ma anche un ciambellone, basterà raddoppiare le dosi. Seguiamo nel dettaglio tutti i passaggi di questa ricetta di Benedetta Rossi per un pic-nic perfetto, per un dolce perfetto sempre. Frittata di spaghetti, cordon bleu di melanzane e zucchine e per completare al meglio il menù di Benedetta Rossi ecco la ricetta dei muffin al pistacchio che completiamo con granella di pistacchio e crema di pistacchio, una vera bontà.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – MUFFIN AL PISTACCHIO

Ingredienti: 100 ml di olio di semi di girasole, 2 uova, 100 g di zucchero, 100 ml di latte, 200 g di farina, 50 g di farina di pistacchi, 1 bustina di lievito, crema di pistacchi e granella di pistacchi

Preparazione: rompiamo le uova nella ciotola e frulliamo con le fruste elettriche o a mano, uniamo lo zucchero, montiamo e quando il composto è spumoso uniamo l’olio, il latte e poi la farina un po’ alla volta mentre lavoriamo ancora con le fruste. Uniamo anche la farina di pistacchi e alla fine il lievito.Con gli stessi ingredienti ma raddoppiando le dosi possiamo fare un goloso ciambellone. Usiamo gli stampini da muffin e disponiamo dentro i pirottini di carta, se non li abbiamo dobbiamo ungere bene i 12 stampini. Dividiamo il composto nei pirottini, possiamo usare il cucchiaio per gelato.

Mettiamo in forno ventilato a 170° C per 20 minuti, con forno statico invece a 180° C per lo stesso tempo.

Togliamo dal forno e subito ancora caldi facciamo un buco al centro dei muffin con il mestolo di legno, facciamo raffreddare e farciamo con la crema di pistacchio, decoriamo con una spirale di crema di pistacchio e poi granella di pistacchio.