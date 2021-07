Haupia, il dolce al cocco di Benedetta Rossi, la ricetta del dessert del suo matrimonio

Un dolce fresco, leggero e semplice ed è un dolce al cocco di Benedetta Rossi, è la ricetta dell’haupia. Un dolce che alla food bloger ricorda il suo matrimonio. Benedetta Rossi si è sposata con il suo Marco alle Hawaii, un matrimonio insolito, erano solo loro due sulla bellissima spiaggia. Nelle sue ultime ricette fatto in casa per voi Benedetta Rossi ha proposto il menù hawaiano e la ricetta dolce non poteva mancare. Un dolce al cocco preparato in modo molto semplice e veloce, un dolce che possiamo fare subito se in casa abbiamo del latte di cocco, ovviamente zucchero, acqua e amido di mais o se preferiamo la fecola di patate. E’ emozionata Benedetta Rossi nel preparare il suo dolce bianco al cocco. Ecco come si fa l’haupia che poi possiamo decorare con dei fiorellini.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – IL DOLCE AL COCCO DI BENEDETTA ROSSI PER IL PARTY HAWAIANO

Ingredienti per il dolce al cocco Fatto in casa per voi : 400 ml di latte di cocco, 100 g di zucchero, 60 g di amido di mais, 200 ml di acqua

Preparazione: nel pentolino versiamo lo zucchero, l’amido di mais e mescoliamo con la frusta a mano. Se vogliamo possiamo sostituire l’amido di mais con la fecola di patate. Uniamo l’acqua e facciamo sciogliere l’amido e lo zucchero. Uniamo poi il latte di cocco e mescoliamo ancora.

Mettiamo il pentolino sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando, questo è fondamentale, dobbiamo sempre mescolare. Dobbiamo anche essere molto veloci nel momento in cui si addensa a versare subito il composto nello stampo.

Benedetta Rossi utilizza uno stampo in silicone ma se non l’abbiamo versiamo in uno stampo rettangolare e poi tagliamo a quadrotti. Mettiamo in frigo il dolce e lasciamo almeno due ore coperto. Capovolgiamo e sformiamo, completiamo con del topping al cioccolato o dei fiorellini.