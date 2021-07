Mousse di pesche e amaretti, la ricetta del dessert perfetto di Benedetta Rossi

La ricetta della mousse di pesche e amaretti, la ricetta dolce di Benedetta Rossi per fare un dessert estivo perfetto. E’ una mousse che Benedetta Rossi offre volentieri ai suoi ospiti dopo pranzo perché sostituisce la frutta e non è un dolce pesante. Anche queste mousse nel bicchiere sono perfette per essere congelate e gustate in inverno come tutto il menù Fatto in casa per voi di oggi 24 luglio 2021 Inverno non ti temo. Ecco come si fa la mousse di pesche e amaretti dalle ricette di Benedetta Rossi ma non perdete le ricette delle crespelle da congelare e delle verdure ripiene al forno da congelare.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – MOUSSE DI PESCHE E AMARETTI

Ingredienti: 250 g di yogurt alla pesca, 250 ml di panna già zuccherata, 80 g di amaretti, 80 g di zucchero, 4 pesche, succo di mezzo limone, 1 cucchiaino di amido di mais,

Preparazione: nella ciotola montiamo la panna zuccherata, usiamo le fruste elettriche. Uniamolo yogurt alla pesca, montiamo ancora e la mousse è già pronta, possiamo prendere i bicchieri.

Per la base sbricioliamo 2 o 3 amaretti e mettiamo questa dose in ogni bicchiere, possiamo lasciare così secco o aggiungiamo un pochino di liquore. Aggiungiamo adesso in ogni bicchiere la mousse. Dobbiamo aggiungere poi la crema alla pesca quindi non riempiamo del tutto i bicchieri ma livelliamo e puliamo bene il bordo del bicchiere. Mettiamo in frigo.

Nel pentolino mettiamo lo zucchero, l’amido di mais e le pesche sbucciate e tagliate a pezzettini. Uniamo anche il succo di mezzo limone e facciamo andare sul fuoco per 5 minuti circa. Possiamo fare questa mousse anche con altra frutta. Facciamo raffreddare e poi versiamo la crema nei bicchieri. Completiamo con un amaretto, la fogliolina di menta e il pezzetto di pesca. Anche questo lo congeliamo per l’inverno.

Se raddoppiamo le dosi di questa ricetta possiamo fare una torta con base cheesecake.