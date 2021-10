Ricette facilissime di Benedetta Rossi: delizia al cocco

Che cosa ci suggerisce Benedetta Rossi dalla sua rubrica Fatto in casa per voi? Nell’ultima puntata in onda in tv, la food blogger ha pensato a chi non ama stare ai fornelli, per incapacità o perchè magari non ha tempo. E ha deciso quindi di proporre quello che lei ha definito un menu salva reputazione. Di queste ricette suggerite da Benedetta Rossi, fa parte anche la ricetta della delizia al cocco, oltre al primo, i rigatoni al forno, e al secondo a base di carne, i saltimbocca alla romana.

Vediamo quindi come si prepara questa ricetta: delizia al cocco per tutti.

Benedetta Rossi prepara la delizia al cocco una ricetta facilissima

40 savoiardi secchi, 100 g farina di cocco, 500 ml latte, 70 g farina, vanillina, caffè espresso, 80 g latte condensato, 500 ml panna già zuccherata da montare

La ricetta è molto facile, il latte condensato, per chi non lo avesse mai usato, si trova al supermercato spesso tra gli ingredienti per preparare i dolci.

Questa delizia nella preparazione ricorda un po’ il tiramisù ma è ancora più semplice. Iniziamo con il latto: lo scaldiamo in un pentolino.In un altro pentolino mescoliamo la farina e la vanillina. Aggiungiamo il latte caldo poco alla volta, mescolando con una frusta. Riportiamo sul fuoco e, continuando a mescolare, portiamo a bollore: nel caso dovessero formarsi dei grumi, togliamo la pentola dal fuoco e mescoliamo con la frusta fino a rompere i grumi, quindi rimettiamo sul fuoco e riprendiamo la cottura. Ottenuta la crema, togliamo dal fuoco ed uniamo il latte condensato. A questo punto andiamo avanti mescolando e aggiungiamo anche 2/3 della farina di cocco. Continuiamo la preparazione della nostra delizia al cocco mescolando per bene e poi trasferiamo in una ciotola; copriamo con la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare completamente in frigorifero.

Con le fruste, montiamo la panna già zuccherata. Quando è ben montata, la incorporiamo alla crema al cocco, mescolando pochi istanti con le fruste. Facciamo attenzione in questa fase. I savoiardi vanno passati nel caffè, se non lo amate, o magari fate il dolce per i bambini, potete usare del latte o latte al cacao. Prendiamo una pirofila e facciamo la base della nostra delizia con i savoiardi. Poi facciamo uno strato molto alto con la crema, mettiamo della farina di cocco. Ancora altri biscotti e poi la crema. Per finire farina di cocco, se vi va anche del cioccolato. E poi mettiamo in frigo a riposare.

