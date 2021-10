Ricette dolci Benedetta Rossi: torta di grano saraceno

Una nuova puntata di Fatto in casa per voi è andata in onda sabato sui canali di Discovery ed è disponibile anche in piattaforma on line. Come sempre non mancano le ricette di Benedetta Rossi che ha deliziato il suo pubblico con delle preparazioni imperdibili. Nell’ultima puntata di Fatto in casa per voi la foodblogger ha preparato un dolce: per il suo pubblico è arrivata la ricetta della torta di grano saraceno. Un menu interamente dedicato alla montagna quello che Benedetta Rossi ha suggerito nella sua rubrica. E allora prendiamo appunti e prepariamo in casa la ricetta della torta di grano saraceno con i consigli di Benedetta Rossi.

Ricette Benedetta Rossi: facciamo la torta di grano saraceno

Iniziamo con la lista degli ingredienti della torta di grano saraceno di Benedetta Rossi:

5 uova, 200 g zucchero di canna, 100 g burro, 100 g farina di grano saraceno, 120 g noci, 120 g farina integrale, 1 bustina di lievito per dolci

confettura di mirtilli, zucchero a velo

Questa torta può essere mangiata per colazione, per merenda ma anche come dessert. In questo caso, il consiglio furbo di Benedetta Rossi, è quello di accompagnarla con una pallina di gelato, magari alla vaniglia. Iniziamo quindi la nostra preparazione e per prima cosa ci occupiamo delle noci che tritiamo in modo grossolano, va bene anche con il coltello.

In una ciotola, con le fruste elettriche, montiamo le uova intere insieme allo zucchero di canna, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo il burro fuso e mescoliamo ancora. Incorporiamo, quindi, la farina di grano saraceno e, successivamente, la farina integrale (o di riso, per una versione senza glutine). Mescoliamo con le fruste e, ottenuto un composto senza grumi, aggiungiamo il lievito per dolci setacciato e le noci in granella. Mescoliamo con una spatola e trasferiamo l’impasto all’interno di una tortiera imburrata ed infarinata (e con un disco di carta forno sul fondo) di 24 cm di diametro, lo livelliamo e cuociamo in forno caldo e ventilato a 170° per 40 minuti. Dopo averla torta dal forno la facciamo raffreddare per bene e poi la togliamo dal nostro stampo.

Tagliamo a metà la torta e la farciamo con la confettura di mirtilli ( possiamo usare anche della confettura di frutti di bosco, o fragole). Finiamo con lo zucchero a velo. La nostra torta al grano saraceno è servita.

