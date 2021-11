Ricette dolci Benedetta Rossi: torta cloud cake

Tra le ultime ricette di Benedetta Rossi viste in tv c’è anche quella della torta cloud cake. Una torta al cioccolato molto buona che sicuramente possiamo rifare in casa senza troppe difficoltà. Potrebbe essere perfetta, la cloud cake di Benedetta Rossi, anche per un menu delle feste, visto che siamo giunti al mese di novembre. Che ne dite di provarci? La ricetta della torta cloud di Benedetta Rossi è stata preparata in una delle ultime puntate di Fatto in casa per voi in onda su FoodNetwork. Vi ricordiamo tra l’altro che per rivedere le ricette di Benedetta in streaming è possibile abbonarsi a Discovery Plus. Vediamo quindi come si prepara questa cloud cake, la torta nuvola per sconfiggere la malinconia causata dal maltempo o dalla pioggia. Benedetta infatti ha messo insieme tre ricette anti pioggia!

Ricette dolci Benedetta Rossi: cloud cake

Iniziamo con la lista degli ingredienti: 200 g cioccolato al latte, 120 g burro, 3 uova, 120 g zucchero, 1 bustina di vanillina, 40 g cacao, 250 ml panna già zuccherata, gocce di cioccolato

Per prima cosa scegliamo il tipo di cioccolato che vogliamo usare possiamo usare sia al latte che fondente; poi sciogliamo il cioccolato a bagnomaria, insieme al burro. Ottenuta una miscela liscia, togliamo dal fuoco e lasciamo intiepidire.

Passiamo alle uova: separiamo i tuorli dagli albumi delle uova. Con le fruste elettriche, montiamo a neve gli albumi.

Con le stesse fruste, montiamo i tuorli insieme allo zucchero, fino a renderli chiari e spumosi. Profumiamo con la vanillina. Prendiamo il cioccolato e lo uniamo al burro fusi e mescoliamo rapidamente con le fruste. A questo punto, possiamo aggiungere due cucchiai di cognac e la scorza grattugiata dell’arancia. Aggiungiamo il cacao amaro e, per ultimi, gli albumi a neve, mescolando delicatamente con una spatola. Versiamo l’impasto all’interno di una tortiera da 22 cm ben imburrata (e con un disco di carta forno sul fondo). Adesso la cottura: mettiamo in forno caldo e ventilato a 180° per 25-30 minuti; 190°, stesso tempo, con forno statico. Una volta pronta la torta, la lasciamo raffreddare.

Montiamo la panna già zuccherata e la spalmiamo sulla base al cioccolato, in maniera irregolare, come a disegnare una nuvola. Per finire, completiamo con le gocce di cioccolato e se ci va possiamo anche usare del cacao in polvere.

