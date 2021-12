Dolci facilissimi Benedetta Rossi: dolce scendiletto

Benedetta Rossi ha davvero regalato delle ricette da non perdere in una delle ultime puntate viste di Fatto in casa per voi. Con che cosa ci ha deliziato? Tre ricette dolci, una più buona dell’altra. La foodblogger infatti ha deciso di suggerire ben tre ricette per tre dolci da preparare in casa. Iniziamo dalla prima, una ricetta molto semplice. Facciamo il dolce scendiletto. Si tratta di un dolce toscano che in realtà non sembrerebbe neppure una torta perchè viene presentato tagliato a quadrotti. Perchè questo dolce si chiama così? Per un motivo molto semplice: è così buono che vi verrà voglia di scendere dal letto per divorarlo. Vediamo quindi come si prepara il super dolce scendiletto che nella sua versione, Benedetta ha preparato con la crema.

Ricette dolci Benedetta Rossi: dolce scendiletto

Ecco la lista degli ingredienti per la ricetta del dolce di oggi di Benedetta Rossi: 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare, 1 l latte, 160 g zucchero, vaniglia, 140 g farina, 4 uova, scorza di 1 limone

Prepariamo la preparazione della crema: scaldiamo il latte con la scorza del limone (la parte gialla). In un altro pentolino, con la frusta manuale, lavoriamo le uova intere con lo zucchero. Aggiungiamo la farina e mescoliamo ancora. Uniamo il latte caldo e, dopo aver mescolato per bene, riportiamo sul fuoco e, mescolando continuamente, portiamo a bollore. Spegniamo, aggiungiamo l’estratto vaniglia e trasferiamo la crema su una teglia o una ciotola. Copriamo con la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare in frigorifero.

Prendiamo il primo disco di pasta sfoglia e dopo averlo srotolato lo stendiamo all’interno di una teglia rettangolare, utilizzando la carta forno della confezione. Bucherelliamo tutta la sfoglia con una forchetta e spolveriamo con abbondante zucchero semolato. Cuociamo in forno caldo e ventilato a 180° per 15 minuti.

Prendiamo la nostra base che ormai è già andata in forno e sopra spalmiamo la crema. Questo dolce scendiletto si presta a diversi tipi di interpretazione per cui se vogliamo renderlo più ricco oltre alla crema possiamo anche aggiungere delle amarene o gocce di cioccolato o anche dei frutti di bosco in base ai nostri gusti. Livelliamo la crema ed adagiamo sopra il secondo rotolo di sfoglia rettangolare (ancora cruda), che abbiamo prima bucherellato con una forchetta, rifilando l’eccesso ai lati. Spolveriamo con zucchero semolato e mettiamo in forno caldo a 180° per 20-25 minuti, o fino a doratura. Lasciamo raffreddare e tagliamo a quadratoni. Il dolce scendiletto nella versione di Benedetta Rossi è servito.

