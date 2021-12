Ricette dolci Benedetta Rossi: il rotolo per la merenda

Tra le ultime ricette di Benedetta Rossi c’è anche quella del rotolo per la merenda. In una puntata di Fatto in casa per voi in onda nell’autunno 2021, la foodblogger ha suggerito la ricetta del rotolo per la merenda, un dolce davvero buonissimo che potrebbe molto piacere a chi ha dei bambini in casa ma non solo! Il rotolo per la merenda di Benedetta Rossi è molto semplice da fare e perfetto per tutte le occasioni, anche per una festa di compleanno. Inoltre il rotolo per la merenda si può preparare anche il giorno prima per cui per le mamme o i papà che devono organizzarsi al meglio, questa ricetta sarà davvero impeccabile. Vediamo quindi come si prepara il rotolo per la merenda con la ricetta di Benedetta Rossi. Ecco tutti i passaggi per voi.

La ricetta del rotolo per la merenda di Benedetta Rossi

Ecco gli ingredienti che ci servono per questa ricetta:

4 uova, 80 g zucchero, 50 ml latte, 50 ml olio di semi di girasole, 20 g cacao amaro, 30 g farina, vanillina

100 g cioccolato fondente, 200 ml panna zuccherata, 100 g latte condensato, 30 g granella di nocciole, zucchero a velo

Iniziamo con la preparazione dell’impasto per il nostro rotolo della merenda. Per prima cosa separiamo i tuorli dagli albumi, quindi montiamo quest’ultimi a neve; li teniamo da parte. In un’altra ciotola, con le fruste, montiamo i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto prendiamo l’olio lo aggiungiamo e mescoliamo ancora. Uniamo anche il latte e mescoliamo qualche istante. Proseguiamo con la farina (o amido di mais) e, infine, il cacao amaro in polvere e la vanillina. Andiamo avanti lavorando con le fruste fino ad ottenere un composto liscio. A questo punto, incorporiamo gli albumi a neve, poco alla volta, mescolando delicatamente con una spatola. Versiamo l’impasto su una placca da forno foderata con carta forno. Lo livelliamo e lo cuociamo in forno caldo e ventilato a 180° per 10 minuti. Non ci resta che togliere dal forno e aspettare che si sia raffreddato.

E adesso passiamo alla preparazione della crema; per la crema del nostro rotolo della merenda useremo le fruste: montiamo la panna e, quando è ben montata, aggiungiamo il latte condensato e montiamo ancora qualche istante. Infine, uniamo il cioccolato tritato e la granella di nocciole e mescoliamo con la spatola.

Capovolgiamo il pan di Spagna e spalmiamo in superficie la crema, lasciando però 2 cm dal bordo. Arrotoliamo il pan di Spagna sul ripieno, ben stretto, in modo da creare il rotolo. Chiudiamo la carta forno a caramella e mettiamo in frigorifero a riposare per mezz’ora (possiamo anche congelarlo). Possiamo quindi servirlo intero o tagliare a fette e se ci va spolverizzare con lo zucchero a velo.

