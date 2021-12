Ricette Benedetta Rossi: bacetti della buona notte perfetti per Natale

Che cosa regalare a Natale che sia qualcosa di buono e utile? Oggi abbiamo pensato di darvi un suggerimento culinario. Tra le ultime ricette di Benedetta Rossi infatti troviamo la ricetta dei bacetti della buona notte. Un dolce che può essere davvero perfetto come regalo di Natale. Che ne dite? Si tratta di una ricetta molto semplice e l’idea è questa: scegliere un bel vassoio natalizio e riempierlo di questo bacetti della buona notte. Sarà di certo un regalo più che gradito per le persone che lo riceveranno. Oppure basterà anche comprare una bella scatola di latta e riempirla di questi bacetti della buona notte, vedrete che sarà una idea regalo di Natale ( ma non solo) molto carina. Dicevamo, non solo Natale perchè questi bacetti della buona notte possono essere un dono perfetto anche per un compleanno. Sono facili da trasportare, magari un collega, una nostra amica, gradiranno il dono. Ma vediamo adesso come si preparano questi dolcetti della buona notte.

Dolcetti della buona notte: una ricetta di Benedetta Rossi

La ricetta dei dolcetti della buona notte, la lista degli ingredienti: 32 amaretti, 120 g formaggio spalmabile, 40 g crema di pistacchi, farina di pistacchi, latte, 40 g farina di cocco, caffè espresso.

E adesso passiamo alla preparazione.

Iniziamo quindi con la preparazione dei nostri bacetti della buona notte. Prendiamo una ciotola e dentro mescoliamo metà del formaggio spalmabile (o ricotta zuccherata, o mascarpone) con la crema spalmabile al pistacchio.

Prendiamo un amaretto, lo bagniamo leggermente nel latte, spalmiamo alla base la crema al pistacchio e lo ‘facciamo baciare’ con un altro amaretto inumidito nel latte. Passiamo i bacetti ottenuti nella farina di pistacchi, in modo da coprirli uniformemente.

Per l’altra farcitura, mescoliamo l’altra metà del formaggio spalmabile con i 2/3 della farina di cocco. Bagniamo gli amaretti nel caffè e li farciamo con la crema al cocco, quindi li rotoliamo nella farina di cocco rimasta. I nostri dolcetti sono pronti.

