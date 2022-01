Torta col panettone, la ricetta di Benedetta Rossi per riciclare il panettone

Benedetta Rossi ci regala una golosa ricetta per riciclare il panettone. Non solo pandoro, possiamo preparare golosi dolci anche con il panettone e la torta col panettone è il modo più semplice. E’ vero che durante le feste abbiamo mangiato tanti dolci ma controlliamo la scadenza del panettone che è avanzato, di certo non è immediata, possiamo quindi fare questa torta anche tra qualche settimana. E’ una torta fatta con le fette di panettone o con le fette di pandoro che farciamo con la crema, con le scaglie di cioccolato, inzuppiamo con il succo d’arancia. Un gusto delizioso per riciclare il panettone. Ecco la ricetta dolce di Benedetta Rossi, la torta con il panettone.

Ricette Benedetta Rossi – Torta col panettone

Ingredienti: 1 panettone, 3 uova, 120 g zucchero, 110 g farina, 750 ml latte, scorza di 1 arancia, cioccolato fondente, succo d’arancia, zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla crema, scaldiamo il latte sul fuoco aggiungendo anche la scorza dell’arancia. A parte lavoriamo le uova con lo zucchero. Il suggerimento è di usare le uova intere ma la crema l’abbiamo sempre preparata solo con i tuorli. Alle uova uniamo la farina, mescoliamo e aggiungiamo il latte caldo mescolando subito, altrimenti facciamo una frittata. Mettiamo il tutto sul fuoco e mescoliamo fino a quando si addensa, ma a fiamma bassa. Facciamo raffreddare.

Tagliamo il panettone a fette di 1 o 2 cm. Disponiamo le prime fette come base nel contenitore, inzuppiamo con il succo d’arancia e versiamo sopra parte della crema e il cioccolato a scaglie. Aggiungiamo altre fette, altro succo, altra crema e altre scaglie. Proseguiamo fino a quando terminiamo gli ingredienti, copriamo e mettiamo in frigo almeno per 1 ora.

Tagliamo altro panettone a dadini, possiamo anche tostarli in padella. Decoriamo la torta e completiamo con lo zucchero a velo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".