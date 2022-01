Ricette Benedetta Rossi: New York cheesecake

Altra ricetta dolce di Benedetta Rossi ed è la New York cheesecake, la golosa torta di oggi 22 gennaio 2022 da Fatto in casa per voi. Terza puntata della sesta stagione per le riette Fatto in casa per voi e questa cheesecake al caramello è da provare subito. E’ una cheesecake cotta, perfetta per chi non ama il sapore forte del formaggio spalmabile nei dolci. Prepariamo prima la base di biscotti e burro e poi la crema al formaggio da versare sopra, tutto in forno e poi versiamo il caramello. Ecco la ricetta della New York cheesecake di oggi di Benedetta Rossi.



Ricette Fatto in casa per voi – New York Cheesecake

Ingredienti: 600 g di formaggio spalmabile, 120 g di zucchero, 3 uova, 200 g di biscotti tipo digestive, 100 g di burro, 150 g di yogurt greco, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia e mezzo limone

Caramello: 150 ml di panna, 200 g di zucchero, 80 g di burro, 50 ml di acqua

Preparazione: tritiamo i biscotti, otteniamo una polvere a cui uniamo il burro già fuso, mescoliamo benissimo. Usiamo una teglia con cerniera di 22 cm di diametro, foderiamo la base con la carta forno e versiamo il composto appena preparato, schiacciamo e livelliamo aiutandoci con il dorso del cucchiaio. Mettiamo in frigo 10 minuti dopo avere coperto la teglia con la pellicola.

Passiamo alla crema e nella ciotola versiamo lo zucchero, l’estratto di vaniglia, il formaggio spalmabile, lavoriamo con le fruste elettriche, uniamo le uova, la scorza di limone grattugiata, il succo di mezzo limone e lo yogurt greco, lavoriamo bene il tutto.

Versiamo la crema di formaggio nella teglia sopra il composto freddo, mettiamo in forno a 170° per circa 50 – 55 minuti.

Passiamo al caramello: nel pentolino versiamo zucchero e acqua, mettiamo sul fuoco e facciamo sciogliere, quando il caramello è ben dorato, pronto, togliamo dal fuoco e aggiungiamo burro e panna, rimettiamo sul fuoco e facciamo addensare pochi minuti. Versiamo in una ciotola e facciamo raffreddare in frigo. Versiamo sulla cheesecake.

