Ricette Benedetta Rossi: ciambellone integrale all’arancia

Ciambellone all’arancia di Benedetta Rossi o meglio la ricetta del ciambellone integrale all’arancia dalle ricette Fatto in casa per voi. E’ uno degli ultimi dolci che Benedetta Rossi ha proposto nella golosa sesta stagione del suo programma. Se non vogliamo la versione integrale ovviamente possiamo sostituire la farina con la classica che usiamo per tutti i dolci. Benedetta consiglia anche la versione senza glutine e in basso trovate le dosi giuste per la farina di riso. Inoltre, possiamo rendere ancora più golosa la ricetta del ciambellone Fatto in casa per voi, basta aggiungere alla fine dell’impasto del cioccolato a pezzetti, magari gocce di cioccolato, della frutta a dadini, anche secca, o fresca come la mela. Ecco la ricetta.

Ricette Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi – ciambellone integrale all’arancia

Ingredienti: 320 g di farina integrale, 4 uova medie, 200 g di zucchero di canna, 150 ml di olio di semi di girasole, 2 arance, 1 bustina di lievito per dolci

Preparazione: rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo lo zucchero di canna e anche il succo e la scorza grattugiata di arance, montiamo ma senza esagerare. Consideriamo che il succo deve essere circa 150 ml. Adesso aggiungiamo anche l’olio e lavoriamo bene il tutto, lo facciamo magari con le fruste elettriche. Solo dopo uniamo la farina integrale ma un po’ alla volta insieme al lievito per dolci. Otteniamo un composto omogeneo e versiamo il tutto nello stampo per ciambellone dal diametro di 26 cm. Ovviamente lo stampo va imburrato e infarinato. Se non abbiamo lo stampo adatto usiamo uno stampo rotondo da 24 cm. Mettiamo in forno a 180° già raggiunti per 40 minuti circa.

Se preferiamo la versione del ciambellone senza glutine sostituiamo la farina integrale con 300 g di farina di riso e 60 g di fecola.

